日経平均株価は2024年2月22日に1989年12月30日の史上最高値（3万9,894円）を更新して以降、調整はありながらも足元では54,000円台を記録するなど、上昇を続けています。2024年1月からはじまった新NISAを機に投資をはじめた個人など、この上昇相場の恩恵を受けている人も多いのではないでしょうか。ただ、なかには大きな損失を出してしまい“トラウマ級の後悔”に見舞われた人もいるようです。定年後に株式投資をはじめた60代男性のケースをみていきましょう。

近年は株式市場の上昇が続いていることに加え、NISAなどの税制優遇が整備されたこともあり、投資に取り組む人が増えています。

日本証券業協会「証券投資に関する全国調査」によると、有価証券の保有率は2015年には18.2％だったのに対し、2024年には24.1％まで上昇しているようです。

［図表］有価証券保有率の推移出典：日本証券業協会「証券投資に関する全国調査」を参考に筆者作成

市場の動きをみると、2026年1月時点で日経平均株価は54,000円を超え、史上最高値を更新しました。こうした上昇相場のなかで、投資の恩恵を受けている個人投資家も少なくないでしょう。

一方、この上昇相場がすべての投資家にとって良い結果をもたらしているわけではありません。なかには相場の動きを読み違え、大きな損失を抱えてしまい、トラウマ級の後悔に見舞われた人もいます。

退職金を使って投資をはじめた60歳男性

ナオキさん（仮名・60歳）は、長年にわたり医薬品会社に勤務してきました。妻と二人暮らしで、定年退職したばかりです。

退職金は約1,500万円。老後資金としては、ひとまず安心できる金額だと感じていたといいます。ただし、使い道を具体的に決めていたわけではなく、「当面は手元に置いておこう」というのが正直な気持ちでした。

そんななか、退職金が振り込まれるタイミングで、メインバンクから資産運用の案内が届きます。日経平均株価がバブル期の高値を超えたというニュースは知っており「いまから始めても大丈夫なのか」と、当初は半信半疑でした。

それでも話を聞くだけのつもりで、担当者の説明を受けながらNISAを開設。その後すぐ、「せっかくNISAを開設したから」と、2025年4月に日経平均株価連動型の投資信託を購入しました。

その後、相場は堅調に推移し、評価益は着実に増加していきます。

“成功体験”に酔いしれるナオキさんの「次なる一手」

すっかり気を良くしたナオキさんは、定年後暇を持て余していたこともあり、YouTubeやSNSで投資情報をチェックするのが日課になっていたといいます。

そして2025年8月ごろ、日経平均株価が42,000円台に到達したタイミングで、NISA枠で保有していた投資信託を売却し、利益を確定させます。この成功体験が、ナオキさんの投資に対する見方を大きく変えることになりました。

そろそろ下落するはず…調整相場を予想して手を出した投資信託

利益確定を終えたころから、ナオキさんが目にするYouTubeやSNSでは「バブルではないか」「そろそろ調整が入るのでは」といった声が増え始めました。そうした情報に触れるうちに、ナオキさん自身も「ここからは下がるのではないか」「前回も高値の後に大きく下落した」と考えるようになります。

そんななかで知ったのが、相場が下落すると利益が出る仕組みの「インバース型商品」でした。

インバースとは、相場が下落した際に利益が出るよう設計された商品です。たとえば日経平均に逆相関するインバース型商品であれば、日経平均株価が下がるほど評価額が上がる仕組みです。

「下がると思っているんだから、こちらのほうが合理的ではないか」

そう考えたナオキさんは、日経平均に逆相関するインバース型投資信託に投資しました。

ところが、その後の相場はナオキさんの想定とは逆に動きます。

投資経験が浅かったナオキさんには、どの時点で損切りすべきか判断がつきません。

「いずれ下がるはずだ」と、損失を取り返すことに固執したナオキさんは、追加で買い増す、いわゆるナンピンを繰り返してしまいます。

その結果、評価損は次第に膨らんでいきました。

気づけば投資額は500万円を超え、評価損はこれまで得てきた利益をすべて溶かし、合計で100万円近くにまで達していました。

「このまま年を越すわけにはいかない」

そう決意したナオキさんは、大納会を前に、ついに損切りを実行。「生きた心地がしなかった」とナオキさんは振り返ります。

この経験を通じて、ナオキさんは強く心に誓いました。

「もう二度と、インバース型の投資信託には手を出さない」

成功体験の裏に潜んでいたリスクを、身をもって知ることになった瞬間でした。

上昇相場で見落とされがちなリスク

一般に「投資」は、成長や価値の向上を見込み、時間を味方につけて資産を育てていく方法です。

一方「投機」は、短期的な価格変動を予測し、その結果によって利益を狙う方法です。今回、ナオキさんが選択したのは、投資というよりも投機に近い判断でした。

ナオキさんが購入したのは、指数の動きに対してマイナスの値動きをするインバース型商品です。本商品は一般的に、保有資産の下落リスクを抑える目的、いわゆるリスクヘッジとして使われます。

このインバース型は、相場が上昇局面に入ると損失が拡大しやすくなります。ナオキさんのケースでも判断が遅れたことで、損失が大きくなってしまいました。

こうした商品に投資する場合には、「〇％以上下落したらその時点で売却するなど、あらかじめ損切りのルールを決めておく」ことが必要不可欠です。投資と投機の違いを正しく認識したうえで、時間を味方につけて長期的な視点で投資を進めていきましょう。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP