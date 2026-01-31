「1日後に丸洗いされるイヌ」



【写真】ふわふわだったのに→極細！ 溶けたわんこ

そんなコメントに添えられた写真には、シェルティの「ベルカ」くん（生後8カ月・男の子）が写っています。ふわふわの被毛がぱっと目を引くベルカくん。よもや、翌日にお風呂へ入れられることなど、このときは想像もしていません。



そして、いよいよお風呂に入るときが。飼い主さんに丸洗いされたベルカくんは、まるで別犬のような姿に…！ 顔も体も濡れて、驚くほどほっそり。「洗われちゃった…」と瞳から光は失われ、放心状態になっています。



この投稿に1.8万件超の“いいね”が集まり、「溶けてる」「マッチ棒くらい細いやん」など、その変貌ぶりに驚く声が殺到。飼い主のジト目のベルっち シェルティさん（@9a_u0）にお話を伺いました。



“丸洗い”に40分、劇的ビフォーアフターの裏側

ーー撮影時の状況を教えてください。



「ちょっと前からニオイが気になるようになってきたので、週末にシャンプーすることにしました。ドッグランに連れていき、満足するまで遊ばせて、帰宅後にお風呂場へ直行。お風呂が苦手なので、洗われるとすぐ察してキュンキュン鳴いていました。シャワーをかけられると抵抗して洗い場からお風呂のフタの上に飛び乗って逃げたのですが、それでもシャワーをかけ続けられたので“あきらめ顔”に。写真はそのときのものです。瞳から光がまったく無くなってしまって…あまりのギャップに思わず、クスッとなってしまいました」



ーー丸洗いはどれくらいの頻度でしますか。



「だいたい1カ月に1回の頻度です。ワクチン接種や去勢手術の関係で、丸洗いしたのはまだ3回目です。洗ってから乾かすまでは、2人がかりで40分くらい。これからもっと毛量が増えるので、人も犬も震えているところです。幸い、タオルドライとドライヤーは嫌がらないので助かっています」



ーーこのあと、どのように過ごしたか教えてください。



「ドッグランと丸洗いでさすがに疲れたのか、ぐっすりと眠っていました。その後、夜ご飯を完食。軽快な足取りで散歩に行きました」



ーーふだん、どのような性格ですか。



「人懐っこく、人見知りや犬見知りはしません。ただ、犬見知りな子にもかまわずあいさつに行くので、かわいらしく言うなら、やんちゃでもあります。親戚が集まったとき、一緒に来ていた犬見知りのわんこにつきまとって、ずっと吠えられていました。また、食べ物の好き嫌いがありません。実家にいた犬は、野菜は一切食べませんでしたが、キャベツでも大根でもお薬でもパクパク食べます（笑）年末には、家族と一緒に年越しそばを適量、楽しみました」



リプライには、現実を受け入れられない哀愁漂う表情や、液体のように変化した驚きのシルエットに困惑する声が寄せられています。



「溶けてる」

「まじ？？w」

「まるで別人……別犬」

「あれ犬種、違う……」

「半分になっちゃった」

「ごめーん。かわいい♡」

「し、新種の犬ですか？」

「マッチ棒くらい細いやん」

「えっらいほっそいんですね」

「ダックスみたいでかわいい」

「この世の全てが信じられないってお顔」

「濡れた犬ってなんでこんなおもろいのwww」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）