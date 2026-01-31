­à¥ä¥ó¥­¡¼ºÂ¤ê¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤ÎÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àyuriyuri1003¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¾¯Ç¯Í×ÁÇ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×

¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò(56)¤¬¤ªÃãÌÜ¤Ê­à¥ä¥ó¥­¡¼ºÂ¤ê­á¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌîÊë¤Ã¤¿¤¤´¶¤¸¤Î¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥È¤¬¡¡»ä¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Ã¤Æ¤â¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAYAKA DAVIS¡×¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

¡¡´°àú¤Ê¥ä¥ó¥­¡¼ºÂ¤ê¤Ç°­µº¤Ã¤Ý¤¯Èù¾Ð¤ß¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÅÃå¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¡¢¾¯Ç¯Í×ÁÇ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Èþ¿Í½÷Í¥¤¬¸«¤»¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤­¤ã¤ï¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥ä¥ó¥­¡¼ºÂ¤ê¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥Þ¥ë¥½¡¼¤Î¥Ô¥¨¥í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¾¯Ç¯¤ä¾¯½÷¤Ã¤Ý¤µ¤¬¹¥¤­¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¡¼¥ÇËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£


 