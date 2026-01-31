¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¡×ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Òà56ºÐ¤Î¥ä¥ó¥¡¼ºÂ¤êá»Ñ¤Ë¡Ö¤¤ã¤ï¡×¡Ö¾¯Ç¯¤ä¾¯½÷¤Ã¤Ý¤µ¤¬¹¥¤¡×¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¡¼¥Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¾¯Ç¯Í×ÁÇ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò(56)¤¬¤ªÃãÌÜ¤Êà¥ä¥ó¥¡¼ºÂ¤êá¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌîÊë¤Ã¤¿¤¤´¶¤¸¤Î¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥È¤¬¡¡»ä¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Ã¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAYAKA DAVIS¡×¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡´°àú¤Ê¥ä¥ó¥¡¼ºÂ¤ê¤Ç°µº¤Ã¤Ý¤¯Èù¾Ð¤ß¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÅÃå¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¡¢¾¯Ç¯Í×ÁÇ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Èþ¿Í½÷Í¥¤¬¸«¤»¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ã¤ï¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥ä¥ó¥¡¼ºÂ¤ê¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥Þ¥ë¥½¡¼¤Î¥Ô¥¨¥í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¾¯Ç¯¤ä¾¯½÷¤Ã¤Ý¤µ¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¡¼¥ÇËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£