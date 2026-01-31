¡Ö30Ç¯ÄøÁ°¤Ë¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¡Ä¡×¾²Åè²Â»Òà30Ç¯Á°¤Î»äá¤ÈÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öº£¤Î¤Û¤¦¤¬¼ã¤¯¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÄ¶ÁÇÅ¨¤Ë¡×
¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂË¾¤àÊ®¿å¤ÎÁ°¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Î¾²Åè²Â»Ò(61)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬à30Ç¯Á°¤Î»äá¤ÈÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö30Ç¯ÄøÁ°¤Ë¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õÈ±¥½¥Ð¡¼¥¸¥å¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¤Î¼ã¡¹¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ÏºòÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£Ê®¿å¤ÎÁ°¤Î°ÌÃÖ¤¬¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬Êì¿Æ¤ÈÌ¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç»Ñ¤Î¶á±Æ¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤Îº£ÀÎÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤Ê¿Í¤Ï²¿»þ¤Þ¤Ç¤âåºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÄ¶ÁÇÅ¨¤Ë¡×¡Öµ¤ÉÊ¤Î¤¢¤ë¤ª»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤º¡¼¤Ã¤ÈÈþ¿Í¡×¡ÖµÜÅÂ¤¬»÷¹ç¤¦¡Á¡×¡Öº£¤Î¤Û¤¦¤¬¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾²Åç¤Ï1988Ç¯¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤«¤é½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¡£Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÃËÀ°å»Õ¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£