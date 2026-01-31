子猫が出られないはずのケージから脱出！ 謎に満ちた脱走ルートの解明と、消えた子猫の簡単捕獲対策を解説してみた
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『脱出子猫イリュージョン！その真相を追う』というねこかますさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
2023年1月までで50匹以上の猫を預かり、里親探しと送り出してきた我が家の子猫育成機関・白熱宇宙猫教室。 2023年は次男坊・時雉の他界、縁の深い猫たちの緊急預かり、子猫5匹と2匹の育成と里親探しをこなして何とか乗りきりした。 そして2024年、琥麦が我が家の子になり落ち着いた頃、また新たな子猫たちが保護預かりでやってきました。
白黒と三毛の兄妹子猫を保護預かりした投稿者のねこかますさん。
警戒心が強く、ケージから出てこようとしない妹猫ちゃん。
それに対し兄猫ちゃんはねこかますさんに馴れてきました。
ある日、子猫たちの部屋に入ると妹猫ちゃんがケージの外に出ています。
どこから出たのでしょうか。隔離された部屋とはいえ、変なところに入られると厄介です。
こういったときのため、敢えてケージの近くに隠れやすい絶好の箱などを置いておくというねこかますさん。狙い通りに妹猫ちゃんはまんまと入っているのでした。
ただ、体格的に妹猫ちゃんはケージの隙間は抜けられないとのこと。ではどこから抜けたのでしょうか。
別猫ちゃんの例から見ていきます。まずは体重300g以下の幼い子猫のケージ脱出はあるあるなのだとか。
この子は他の場所より少し大きな場所を見つけて上手に抜けていますね。
もう少し大きい子猫でも、顔が小さいと通ってしまうそうです。
子猫だけでなく、成猫でも隙を見せると出るタイプは脱出する手段を見つけてしまうとねこかますさん。
こちらはケージの弱い部分を見抜き、うまいこと押し広げて脱出しています。
体や顔を大人しく拭かれてケアを受ける妹猫ちゃん。現在の体重は350gで、そこまで顔も小さくないので側面の隙間から出るのは難しそうです。
ところが次のケアの時間、またもケージの中にいるのは兄猫ちゃんのみ。妹猫ちゃんの姿はありません。どこにいるかと探してみると……
すぐそばに丸めて置いた猫ドームの中でした。そういう意味ではちょろい妹猫ちゃんです。
一方、ねこかますさんへの警戒がすっかり無くなった兄猫ちゃん。おもちゃで遊んだりと家猫ポテンシャルの高さを見せています。
と、このタイミングで妹猫ちゃんがケージの天井から脱出！ 「すごい」と思わず笑ってしまったねこかますさんの声に振り返る妹猫ちゃん。天井の端の列が少しだけ隙間が広いのをうまく使っていますね。
このルートで脱出した子猫は初めてだそう。脱出後のケージから降りるルートの選び方も完璧ですね。
猫たちの多様なケージからの脱出の様子がとても面白く可愛いです。ぜひ動画でもご覧ください。
