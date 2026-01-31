1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こし、現在も現役として活動する女子プロレスラーのダンプ松本（65）が30日、自身のインスタグラムを更新。無事に手術を終えたことを報告した。

28日に 「今日から入院だよー」と記し、病院でのショットを投稿。「元気 明日は膝の手術 頑張るぞー」と29日に膝の手術を受けることを明かしたダンプ。この日、「昨日、無事に手術終わりました たくさんの応援コメント、いいね ありがとう びっくりだ！！」と無事に手術を終えたことを明かした。

「写真は手術してない方の足 あげてるとらくなのよ」と意外な事実を告白。「今日から10mリバビリ開始 痛み止めが効いてるけど 正直、怖い 頑張るぞー」とつづった。

「また、できる時は更新するね」と記し、「#極悪女王」「#極悪同盟」「#ダンプ松本」「#ダンプちゃんねる」「#リハビリ頑張ります」と添えた。

この投稿に、ファンからは「リハビリ頑張ってくださいね。根性」「手術が無事に終わて本当に良かったです」「ゆっくり頑張って下さい」などの声が寄せられている。