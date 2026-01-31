スポニチ

　1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こし、現在も現役として活動する女子プロレスラーのダンプ松本（65）が30日、自身のインスタグラムを更新。無事に手術を終えたことを報告した。

　28日に　「今日から入院だよー」と記し、病院でのショットを投稿。「元気　明日は膝の手術　頑張るぞー」と29日に膝の手術を受けることを明かしたダンプ。この日、「昨日、無事に手術終わりました　たくさんの応援コメント、いいね　ありがとう　びっくりだ！！」と無事に手術を終えたことを明かした。

　「写真は手術してない方の足　あげてるとらくなのよ」と意外な事実を告白。「今日から10mリバビリ開始　痛み止めが効いてるけど　正直、怖い　頑張るぞー」とつづった。

　「また、できる時は更新するね」と記し、「#極悪女王」「#極悪同盟」「#ダンプ松本」「#ダンプちゃんねる」「#リハビリ頑張ります」と添えた。

　この投稿に、ファンからは「リハビリ頑張ってくださいね。根性」「手術が無事に終わて本当に良かったです」「ゆっくり頑張って下さい」などの声が寄せられている。