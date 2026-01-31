◇米男子ゴルフツアー ファーマーズインシュアランス・オープン第2日（2026年1月30日 カリフォルニア州 トーリーパインズGC南C＝7765ヤード、同北C＝7258ヤード、いずれもパー72）

41位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）が南Cで7バーディー、1ボギーの66をマークし、通算9アンダーで6位に浮上した。トップと8打差。

3位スタートの松山英樹（33＝LEXUS）は南Cで1バーディー、2ボギーの73とスコアを落とし、7アンダーの18位で決勝ラウンドに進んだ。

南Cを70で回った平田憲聖（25＝ELECOM）、南Cを71で回った中島啓太（25＝フリー）はともに4アンダーの45位で予選を通過した。

初日123位と出遅れた金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は北Cで71と伸ばし切れず、2オーバーの115位で予選落ちした。

ジャスティン・ローズ（45＝英国）が南Cで65をマークし、17アンダーで単独首位を守った。2位に4打差をつけて週末に向かう。

LIVゴルフから米ツアーに復帰し、この試合が初戦のブルックス・ケプカ（35＝米国）は北Cを68で回り、3アンダーの58位で予選を通った。