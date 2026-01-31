【健康な食生活】味付けだけじゃない、発酵調味料に含まれるパワーとは【ひとり暮らしの栄養手帖】

調味料も大事な栄養素のひとつ

調味料を加えて栄養素アップ　特性を知って適度に使おう

　食事をする上で、調味料は必要不可欠。調味料の特徴をきちんと知っておくことで、日々の食事づくり対するモチベーションがあがったり、メニュー選びの参考にすることができ、健康な食生活にもつながっていきます。

　それぞれ味のほかにも特徴があり、例えば、砂糖は脳や体のエネルギー源となり、体力回復にも効果的。塩はミネラルが主な成分で、健康に不可欠です。酢はエネルギー代謝を助けるクエン酸が疲労回復に役立ち、ハチミツはブドウ糖やビタミン、ミネラルなどの栄養が豊富。醬油やみそは、発酵過程で生み出されるアミノ酸などの有効成分を豊富に含む優秀食品です。

　ただし、どの調味料も使いすぎはＮＧ。特に、肥満や虫歯の原因となる砂糖や、高血圧を招く塩の摂りすぎには要注意です。

100gあたりの主な栄養素

砂糖（ 上白糖）

・エネルギー：391kcal
・たんぱく質：0.0g
・脂質：0.0g
・炭水化物：99.3g
・カルシウム：1mg

・エネルギー：0kcal
・たんぱく質：0.0g
・脂質：0.0g
・ナトリウム：38000mg
・マグネシウム：73mg

・エネルギー：25kcal
・たんぱく質：0.1g
・脂質：0.0g
・炭水化物：2.4g
・カルシウム：2mg

醤油（濃口）

・エネルギー：76kcal
・たんぱく質：7.7g
・脂質：0.0g
・マグネシウム：65mg
・食塩相当量※　14.5g

みそ

・エネルギー：182kcal
・たんぱく質：12.5g
・脂質：6.0g
・炭水化物：21.9g
・食塩相当量：12.4g

イラスト：may

※ 食塩相当量…食品に含まれるナトリウム量を、食塩の量に換算した値。

発酵調味料に含まれる重要な菌

・みそ……麹菌、乳酸菌、酵母菌
・醬油……麹菌、乳酸菌、酵母菌
・酢……麹菌、酢酸菌
・みりん……麹菌
・日本酒……米麹、酵母菌

イラスト：may

＜メモ＞ 調味料は小さめサイズを

ひとり暮らしにおすすめなのが、小さいサイズの調味料。やや割高ですが、使い切れずに賞味期限を迎えることが減るため、いつも新鮮な味を楽しめるようになります。

【出典】『ひとり暮らしの栄養手帖』監修：中井エリカ