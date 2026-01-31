ルクレツィアという、イタリアに実在した王妃がいる。15世紀末から16世紀初頭にかけ政略結婚に利用され、数々の暗殺にも関わったとされる絶世の美女だ。その〈ルクレツィア以来、こんなに人殺しで儲けた女性は、この人以外にいない〉と、アメリカの「タイム」誌に紹介された女性がいた（1976年1月21日号）。ミステリー作家のアガサ・クリスティで、その内容は彼女の訃報を伝える記事であった（※1976年1月12日逝去。享年85。記事は拙訳）。

2026年は“ミステリーの女王”、アガサ・クリスティの没後50周年。既に各出版社もメモリアルな企画を進めているが、数々の逸話とともに、その偉大さを振り返りたい（文中敬称略）。

ミステリーの女王

【写真を見る】クリスティの世界を堪能できる、映像作品も多彩！

NYタイムズの1面に「ポワロ死す」

国民的マンガである『サザエさん』で、夕食前、本を精読しているサザエに、夫のマス夫が、（今夜は凝った御馳走が期待出来そうだ）と思う回がある（朝日新聞。1958年）。ところがサザエが熱心に読んでいたのはミステリー小説というのがオチだった。1958年と言えば2月に松本清張の「点と線」が出版され、ミステリー・ブームが過熱していた時期でもあり、世相も反映していると言えよう。では、そのサザエが読んでいたミステリーは、一体なんなのか？ 前年の同作に、サザエが友人に本を勧める台詞がある。

「アガサクリスチーは？」（朝日新聞。1957年10月28日付。原文ママ）

他にシャーロック・ホームズや江戸川乱歩の名も挙がるのだが、当時の日本で、クリスティが相当の人気を得ていたことがわかる。

クリスティの書籍は、亡くなった1976年時点でシェイクスピアより14ヵ国語も多い、103ヵ国語に翻訳されており、2015年には「最も翻訳されている作家（ユネスコ調べで6598の翻訳版）」として、ギネス登録された。また、朝日新聞が2013年、「私の好きなミステリー作家」として読者にアンケートを取ったところ、クリスティは東野圭吾、松本清張、宮部みゆきに次ぐ4位であった（※1）。言わずもがな、外国人作家としてはトップである。

何故これほど人気があるのか？ それにはさまざまな理由があるだろう。平易な文章、どことなく品位を感じさせる作品の風情、絶妙なプロットに立脚した語り口の上手さetc.……。挙げればきりがないが、ミステリー史に残る傑作を上梓しているだけでなく、後に続く作家たちにも多大な影響を与えた事実も大きいだろう。

例えば、『そして誰もいなくなった』（1939年）は恩田陸、湊かなえ、更には大御所の筒井康隆もうら若き頃、多大な影響を受けたことを公言しているし、『アクロイド殺し』（1926年）を小学生時に読んで衝撃を受けた呉勝浩（小説『爆弾』など）は、「以降、自作でも驚きを追求せざるをえなくなった」と明言している。現役作家への多大な影響だけでなく、彼女の作りだしたキャラクターは、現実の新聞をも動かした。

〈エルキュール・ポアロ死す；ベルギーの探偵として有名〉

1975年8月6日付、ニューヨーク・タイムズの1面大見出しである（拙訳）。エルキュール・ポアロはご存じ、クリスティ作品で活躍する名探偵だ。卵型の頭に、八の字型のヒゲが特徴で、ホットチョコレートを好み、シンメトリー（左右対称）に美を見出し、特にヒゲについては焼きゴテとアルコールランプで手入れするほどこだわりのある個性的人物だった。

とはいえ、これまたクリスティが創出した女流素人探偵、ミス・マープル同様、あくまでフィクション内で活躍するキャラクターである。その訃報が歴史ある新聞の1面を飾ったのだが、記事では、同年10月に発売される『カーテン』内で、ポアロが死ぬことが報じられていたのだった。

一種の「ネタバレ掲載」が可能だった理由は後述するとして、まさにそれは、世界的なニュースだったのである。因みに、架空のキャラクターの訃報が載ること自体、1851年創刊のニューヨーク・タイムズでも、初めてのことであった。

ポワロの頭の秘密

もちろんポワロの人気は日本でも極めて高い。1958年には、あの江戸川乱歩がポアロを“演じた”ことも。当時、作家が芝居を披露する“文士劇”なる催しが盛んで、クリスティの「アクロイド殺し」を上演する際、乱歩が名探偵・ポアロを演じたのである（出演日付は限定）。ユニークなのが、当時の乱歩は既に禿げていたのだが、ポアロを演じるにあたり、わざわざ禿仕様のカツラを被ったのだという。これは一説には、「もともと禿げているから、ポアロ役にはピッタリだ」と客や関係者に指摘されるのを乱歩が嫌がったためだと伝えられている。

しかし、衝撃の事実もある。実は原作（原文）には、ポアロの頭部については、常に「an egg-shaped head」とあるだけで、これは髪の毛を薄くなでつけ、卵形の輪郭がわかる頭を示す表現である。つまり、どこにも禿とは書いていない。こちらも名作である『ABC殺人事件』（1936年）の出だしでも、ポアロが、髪を白から黒に染めたことに言及している。また、研究書の類いにも〈問題は頭が禿げていたかどうかであるが、額から頭の天辺にかけてのみ禿げていたと考えるのが妥当だろう〉（『アガサ・クリスティ読本』早川書房）とある。

ところが、和訳を見ると、例えば、「なにか夢幻的な月のような丸いものが（中略）あらわれた。それはエルキュール・ポアロのつるつるにはげた頭だった」（早川書房『愛国殺人』1955年刊）など、おしなべて禿頭という設定となっているのだった。当時の誤訳や味付けと言えばそれまでだが、乱歩のカツラ着用も、重ね重ねのご無礼ということか。

さて、クリスティと言えば、『オリエント急行殺人事件』や『ナイル殺人事件』（小説名は『ナイルに死す』1937年）など、映画化された作品も枚挙に暇がない。ここ10年ほどの日本に絞ってみても、テレビ朝日が4本、フジテレビが三谷幸喜の脚本で3本、クリスティの原作を翻案したドラマを放映している（※2）。ところが、映像化厳禁のクリスティ作品もあるのをご存じだろうか？

それは、世界最長のロングランを続ける舞台劇としてギネスに載っている戯曲『ねずみとり』。1952年の初演以降、クリスティの母国、イギリスはロンドンの娯楽地区、ウェストエンドで初演されてから、まだ続いている（※コロナ禍による中断はあり）。2025年3月19日には、遂に3万回目の公演を達成した。雪に閉ざされた山小屋を舞台に殺人が起こるが、どんでん返しもユーモアもあり、家族で楽しめる推理舞台劇である。

映像化が出来ない理由は明確で、初演当時の契約により、「ウェストエンドで同舞台が終演後、半年以上経過しない限り、映画やTVドラマなどの映像化は不可」とされたためである。つまり、このままでは、永久に映像化はないであろう。逆に言えば舞台でしか楽しめないだけに、全世界の人々が観劇に訪れるという、幸せな相乗効果を生み出している。1974年からはセント・マーティンズなる劇場で常打ちされているが、ロンドン塔やビッグベンとともに、観光ツアーに組み込まれることも多い名所となっている。

因みに、冒頭の、アガサ・クリスティが逝去した日、劇場は一旦、全て消灯され、その死を悼んだ。だが直後に明転し、舞台自体は開始された。当時の主演をつとめたブライアン・マクダーキッドの「公演を続けた方が、彼女は喜んでくれるはずですから」というコメントが残っている。実に9611回目の公演のことであった。

薬剤師の助手になったことが…

クリスティ個人についての逸話にも迫りたい。

1890年、イギリスで資産家の父と母の下に生まれたが、驚いたことに、母の方針で、正規の教育を受けていなかった。年が離れた姉や兄は寄宿学校や入隊で家にいないことが多く、遊び相手は使用人やメイド。もっぱら父の書斎で本を読みふけるようになり、想像力を逞しくしていく。その一方で、大変な美声の持ち主でもあり、歌手を目指し、16才の時にパリの音楽学校に入学したが、ほどなく退学。家庭環境の影響か、内気な性格に育ってしまったため、あがり症で、ステージ自体に不向きだったのだ。

未来に繋がる転機が訪れたのは20代半ばの第一次世界大戦中、薬剤師の助手として勤務していた時だった。実はクリスティの姉は大変な文才があったのだが（※後年、プロとして戯曲も執筆している）、その姉に「あなたには推理小説を書くのは無理」と言われた過去があった。助手としての仕事の関係上、目の前には毒薬が数多くあり、その特性や効能にも詳しくなっていた。そこで、姉の言葉に対抗する気持ちが、頭をもたげた。

（ミステリー、書いてみようかしら？）

こうして書き上げた第1作『スタイルズ荘の怪事件』（1920年）は、もちろん毒殺トリックを活かしたものだったが、実は事前に8社以上に出版を断られている（※本人も何社で断られたかは、記憶が曖昧のようだ）。これが「ミステリーの女王」が生まれたきっかけだった。

そこから6年後、人気作家への道を駆け上っていた時に一騒動が起こった。世に言う“アガサ・クリスティ失踪事件”である。

1926年12月3日（金）のこと。最初の夫であるアーチボルドが不在の中、午後9時半ごろクリスティは車で外出したが、翌朝、横転した車をジプシーの少年が発見。中にあった運転免許証からクリスティの車とわかったが、本人の姿はない。マスコミは「美人ミステリー作家、失踪」と大きく書き立てた。日を追うごとに報道は過熱し、情報提供を求め、変装した場合にどうなるかを示した合成写真掲載はおろか、有力な情報には懸賞金を出すという新聞社まで現れた。

10日後、ある高級ホテルと契約しているバンド歌手の目撃談より、同ホテルに滞在しているクリスティが発見された。一時的な記憶喪失に陥っていたという。

失踪の原因はさまざまだが、1番は夫より離婚を切り出されたことだった。夫はナンシー・ニールという女性と不倫しており、なんとクリスティが失踪した夜もその女性の下にいたという。この時のクリスティについて、後年の研究では、激しいショックのため衝動的に出奔するヒステリー性とん走症に陥ったという分析がなされている。何より、その分析を裏付けるのが、クリスティが失踪時、ホテルの宿帳に書きこんだ偽名だろう。

「ミセス・ニール」（※3）

他にも、同年には母が死去し、また、同年6月に出版された名作『アクロイド殺し』が、余りにも意外な人物を犯人としていたため話題となり、「ミステリーとして、フェアかどうか」の疑義が起きるほど紛糾していたことも見逃せない。精神的な疲労はピークだったと考えられる。

もともと内向的な部分があるためか、この一件を機に、うがった報道では“大のマスコミ嫌い”とされてしまった。実際に、写真を撮られるのを嫌い、前述のポアロの死についても、本人は公式コメントを出していない。

しかし、自らを慕う読者には優しく、ファンレターの返事を出すのはもちろん、自宅まで招待した例もある。晩年、日本のファンからの「この世から1つ消すとすれば何ですか？」という質問に書いた、彼女の答えを紹介しておきたい。

「騒音」（「AERA」2006年2月6日号）

終活もぬかりなく

失踪事件の翌々年には離婚が成立し、その2年後には14才年下の若き考古学者と再婚し、幸せに暮らしたクリスティ。鬼籍に入ったのは、既に触れたポアロの死が一面で報じられた、その約半年後だった。つまり、ポアロの後を追うようにクリスティは永眠したわけである。

そして、彼女の金庫を開けると、驚きの紙束が出て来た。なんと、未発表の作品が出て来たのである。それも、ポアロと並ぶ人気者、ミス・マープルが登場するミステリーだった（『スリーピング・マーダー』1976年）。

詳細を明かすと、これはクリスティが予め準備していたものだった。自分が死んだ後、家族が困らないように、未発表作品を残し、事前に契約を何度も詰め、その印税を受け取れるようにしたのである。書かれたのは逝去する30年以上前の、1943年前後であった。第2次世界大戦の戦火が厳しくなっていたことも、その背景にあった。

そして、ポアロの最終作である件の『カーテン』も、実は同じ理由で同時期に書かれたものであった。しかしながらこちらは出版社に急かされる形で、クリスティが生前の出版を許諾。ポアロが最後の事件で死ぬことをクリスティは仄めかしており、ネタバレの一面記事となったのだった。なお、生前の取り決めにより、『スリーピング・マーダー』の印税は夫に、『カーテン』の印税は娘に与えられている。

最後に歴史的な傑作である『そして誰もいなくなった』に関するトリビアを。孤島に集められた10人の男女が次々に殺され、最後は誰もいなくなる（死亡する）というショッキングな話だが、実はクリスティ自身の作による1943年の同名の舞台劇では、違うラストになっている。ある2人が生き残る結末となっているのだ。この180度近い変更について、クリスティ自身は、こう言い残したと伝えられる。

「皆さんの楽しい夜を、台無しにしたくはないですから」

同作での結末は、危難を乗り越え生き残った2人が結ばれるという、ハッピーエンドとなっている。

※1＝2013年6月8日の同紙朝刊で発表。回答者は1026人。なお5位は江戸川乱歩。

※2＝テレビ朝日は2017年3月25，26日に2夜連続で、「そして誰もいなくなった」、2018年3月24日に「パディントン発4時50分〜寝台特急殺人事件〜」、翌3月25日に「大女優殺人事件〜鏡は横にひび割れて〜」、2019年4月14日に「ドラマスペシャル アガサ・クリスティ 予告殺人」を放映。フジテレビは三谷幸喜脚本で、2015年1月11日、12日に2夜連続で「オリエント急行殺人事件」、2018年4月14日に「黒井戸殺し」、2021年3月6日に「死との約束」を放映している。

※3＝他にテッド・ニール説、ナンシー・ニール説あり。

瑞 佐富郎

愛知県名古屋市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。「デイリー新潮」でもおなじみ、プロレス＆格闘技ライターとしての活動が中心で、著者も多数上梓しているが、元々は大島渚の片腕として知られた脚本家・田村孟に師事しており、映画、文学への造詣も極めて深い。ミステリー関連としては2025年8月16日、刑事コロンボについてのコラムを「デイリー新潮」に寄稿。クリスティ作品で好きなのは『五匹の子豚』（1942年）。

デイリー新潮編集部