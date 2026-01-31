夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが俳優、歌手、タレント、芸人ら、第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第53回は先週の「前編」に続いて、見る人をアッと驚かせる奇術師たちの意外なエピソード。前編でも紹介した、マギー司郎さんのさらなる秘話から「後編」はスタートします。

【写真で見る】もはや芸術！ プリンセス天功の華麗なステージ

「みんなと同じじゃなくてもいい」

奇術の世界……こと手品師に限れば、その第一人者は茨城なまりの訥々としてとぼけたおしゃべりが持ち味のマギー司郎（79）をおいて他にいない。実際にお会いするまで、あのユニークなキャラクターがどうやって形成されたのかと、とにかく不思議だった。

手品師ではナンバー1

その“タネ明かし”をすればひとえに両親、とくに母親の強烈な存在が根っこにある。

マギー司郎は9人きょうだいの7番目として、ハンディキャップを背負って生まれた。子どもの頃から右の眼がほとんど見えず、光だけ感じる程度。しかも、左の視力も0.1には届かないくらいだったとか。

そんな息子に対し、両親は「みんなと同じじゃなくてもいい」と言って育てた。勉強も運動もできない劣等生だったが、その言葉が支えになり、強くなることができたという（マギー司郎著『生きてるだけでだいたいOK』講談社刊より）。

その代わり、母親は息子を徹底的に守った。学校で嫌なことを言われ、裸足で帰って来た時は、授業中の教室に乗り込んで「なんで裸足で帰すんだ」と、女性教師が泣きそうになるくらいの剣幕で怒ったそうだ。

前掲書では女性についてこう語っている。

〈そういうおふくろを見ちゃうと、世界って、一番上に神様がいて、その次に女がいて、一番下に男がいるって感じだよね。本当に女は強い…女の人には、理屈を超えた“頑張る”という別のものさしがあるんだよね。熱意を持って頑張る〉

さて、それでは結婚はどうたったのかというと、いままでに2度、離婚している。相手はどちらも踊り子。その経緯について「その瞬間」というインタビューでこんな風に語ってくれた。

〈最初の時は彼女ができちゃったんですよ。それで話し合いになって、出した結論は「3人で一緒に住みましょう」（笑）。だって男の本音は好きな人なら3人でも4人でも、いいでしょ。今なら許されないことかもしれないけど。あっ、その時もダメでしたね。2度目の時は青砥（東京）の公団に住みました。僕は嫌だなあと思うと家に帰らなくなるんですよ。それで3年帰らなかったの。そうしたら「もう帰って来なくていいです」って。芸人は不安定だけど、女の人は結構たくましくて、別れてもスナックとかで自分の食べる分くらいは稼ぐでしょ。そのまま何もなく別れました〉

マジックと同様、ユニークといったら失礼か。

プリンセス天功が2代目を襲名した理由

奇術師の最後は、プライベートを赤裸々に語ってくれたマギー司郎とは対照的な、世界的イリュージョニストのプリンセス天功。そのプライベートはベールに包まれていると誰もが思っているはずだ。

もっとも気になるのは、元々は「朝風まり」というアイドルだった女性が、なぜ2代目引田天功を継承したのか。そのことを訊きたい……。「その瞬間」というインタビューの出だしがこうだった。

「私にとって、青天の霹靂は2代目引田天功になったことです…2代目を引き継ぐことになって人生が180度、いや360度、グルグル1周するくらい変わった。それに一番驚いたのは私自身です」

実は初代に直接、指名されたというわけではなかったようだ。2代目に選ばれた理由は、女の弟子が他にいなかったことや、男性よりも女性の方が興味を持ってもらえる――などが考慮されたのだという。

初代の言葉を引き出せないかと思ったりもしたのだが、ご本人にしてみれば否も応もなく、2代目襲名で世界が一瞬にして変わってしまったわけで、それこそがイリュージョンだったということだろう。2代目に決まってからは、一から猛勉強の日々になった。

イリュージョンで失敗したことはなく、すべて成功させていると感じている読者は多いかもしれないが、あにはからんや、命がけの挑戦もあった。水がたまったタンクから脱出する、ウォータータンクというイリュージョンでは救急車で5回運ばれたそうだ。

ダイナマイトが爆発する中で脱出するイリュージョンでは、爆発で鼓膜が5回も破れたというから、まさに体を張った命懸けのパフォーマンスなのだ。

オランダで食べたウナギ

一時、話題になった北朝鮮での公演の経緯なども話してくれたが、個人的にはどんな暮らしぶりなのかが気になっていたので、好きな食べ物についても訊いてみた。思いついたのはオランダで食べたウナギという。これも意表を突く話だった。ウナギは蒲焼きみたいなものや刺身もあったとか。

さらに……。そのころの一番のご執心はホワイトライオン。雄で名前はKING。当時1歳で体重が150キロの大きなライオンである。危なくないのか。話を聞いているだけで、こちらがひるんでしまったほどだが、かわいがっている様子を聞いていたら、イリュージョンの世界に迷い込んでしまったのかと錯覚してしまったほど。

KINGはおとなしく、1歳半くらいまでいろんなことを覚える。サッカーボールを蹴ったり、スケートボードに乗ったり……。

「スケボーはすごくうまい。今一番欲しいのはアメリカサイズの一番大きなスケートボードです」

巨体のホワイトライオンがスイスイと楽しそうにスケボーに乗っている姿もそのままイリュージョン。つまり、プリンセス天功は存在そのものがまぎれもなくイリュージョンといっても過言ではない。

【前編は「『ユリ・ゲラーは天敵のようなものでした』 『Mr.マリック』“超魔術”誕生までの種明かし…同業の“大御所”とはマジックスクールの同窓生だった」マギー司郎とマジックスクールで同級生だったマジシャン】

峯田淳／コラムニスト

デイリー新潮編集部