人生いろいろ、家族もいろいろ、幸福の形もいろいろ。近年、「結婚がゴールではない」という声も大きくなりつつあるとはいえ、ゴールインした二人には幸せになってほしいと思うのが人情というものだろう。

そして、そのゴールに到達するまでには、十人十色のドラマがあるのは言うまでもない。目下、幸せに包まれているカップルにエールを送りつつ、出会いから現在までを根掘り葉掘り聞いてみる「令和の結婚事情レポート」。

今回登場していただくのは、昨年12月21日に華燭（かしょく）の典を挙げた、サッカーJ3・鹿児島ユナイテッドFCのDF、杉井颯（はやて）さん（25）と会社員のM菜さん（33）だ。

＊＊＊

【写真を見る】「付き合わないなら会えない」と迫った“8歳年上妻”

誕生日に二人で……

2022年3月、当時、AC長野パルセイロに所属していた颯さん。先輩選手の自宅で飲んでいた際、先輩が女性の友人を呼んだ。友人と一緒に来たのがM菜さんだった。彼女がお酒をあまり飲まないことを不思議に思った颯さん。実は彼女は翌日早朝、船でワカサギ釣りに出かける予定があったため、酒をセーブしていたのだ。それを聞いた彼は長野に来て日が浅かったこともあり、ワカサギに長野らしさを感じ、「食べてみたい」と話していた。

杉井颯さん

交換したLINEに彼が翌日、釣果のワカサギを欲しいと連絡を入れたところ、彼女は実際に分けてくれた。彼はもちろん喜んだが、彼女は「結構釣れるので、自分の家だけでは食べ切れず、あげようかな、という軽い気持ち」だったと振り返る。

このことがきっかけで、その後も二人で会うように。須坂市の臥竜公園の夜桜を見に行ったり、小布施町のおいしい店を訪れたりした。「知らなかった長野をいろいろ教えてもらえた」と颯さんは喜ぶ。いつしか互いに「ノリが合う」と感じていたが、なかなか交際開始までには至らなかった。

半年後のM菜さんの誕生日にも二人で会ったのだが、この時点でも交際はまだ始まっていない。彼女は「明日も会える？」と尋ねつつ、「付き合わないなら会えない」「どうするの？」と彼に迫った。サッカー選手には移籍が付き物で「長野から離れた地に行くにしても付き合っている状態にしたい」と彼女は考えていたのだ。その気持ちに彼は「付き合おうか」と提案。彼女は笑顔でうなずいた。

ハプニングだらけのプロポーズ

共通の趣味が旅行で、颯さんは「プロポーズも旅先で」と考え、24年のシーズンオフに入った12月のグアム旅行で、と決めた。

グアムでは人気のアサイーボウル屋を訪れたつもりが、着いたのは民家の庭先。訝りながら入ると、大型の番犬が吠えながら向かってきた。颯さんは恐怖に逃げ出し、M菜さんのケアをしなかった。共に何事もなかったが、今度は二人に車の男性が近づき、「乗るかい？」。直感で「怪しい！ さっきは逃げたけど、今度は何があっても（M菜さんを）守らなきゃ」と奮い立った彼だが、結局乗車。単に善意で送ってくれただけだった。「あそこの犬は危ないよ」と豪快に笑っていたという。

M菜さんは旅行前から体調を崩し気味で、飛行機の気圧の関係で耳が聞こえづらくなっていたため、彼は「プロポーズしていいのかな」と迷った。だがビーチで薬指の指輪を写真に撮る女性の姿に「私はいつかな」と呟く彼女を見て、予定通り決行することに。

求婚の瞬間をこっそり動画に残そうと準備し、彼はビーチの静かな場所へ彼女を連れ出す。ところが陽気な外国人の集団が現れ、巨大なスピーカーから大音量で音楽を流し始めた。彼は音楽に乗るフリをしながらカメラの画角に入る位置でひざまずき、プロポーズリングの箱をパカッ。「全くの想定外」と大粒の涙を流して彼に抱きついた彼女をしっかりと受けと止めた。

気付いた外国人集団が歓声を上げ、「コングラチュレーション！」の大合唱。スピーカーからはブルーノ・マーズの「マリー・ユー〜ふたりの未来」が流され、二人を大いに祝福した。

彼女の両親のような仲むつまじい夫婦になり、大好きな旅行にも両親や子どもと一緒に行きたいと夢は広がる。遠距離婚のままのため、M菜さんは「早く一緒に住んで夫婦と思える瞬間を実感したい」。そんな彼女を、サッカー同様、相手をしっかり見て走るスタイルで颯さんは守っていく。

「週刊新潮」2026年1月29日号 掲載