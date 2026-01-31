“ひふみん”の愛称で知られる将棋棋士の加藤一二三・九段が1月22日、肺炎のため86歳で人生の幕を閉じた。現役終盤以降は人気タレントとして、あまたのバラエティー番組にも出演。テレビに映る愛嬌あふれた姿の奥底には、想像以上にあつい信仰心があったという。

＊＊＊

【写真8枚】細見の体にキリッとした眉毛で… まるで別人のような「加藤一二三さん」の若かりし頃

「すごい生命力」

加藤九段にまつわるエピソードは、枚挙にいとまがない。神谷広志八段（64）は約20年前の対局中、目の当たりにした大食漢ぶりをこう振り返る。

「おやつに板チョコを3枚ほどバリバリと召し上がった後、立て続けに紙パックのジュースを4本も飲み干されました。昼食と夕食には計2回、うな重を平らげた。さらに、これらの食べ物だけでは飽き足らず“桃を8個、買ってきてくれ”と仰ったのです」

加藤一二三さん

配膳係が桃とナイフを持ってくると、加藤九段は器用に皮をむきながら、一心不乱にムシャムシャと食べ出したという。

「その姿が面白かったので腹を抱えて笑い、つい将棋を指す手が止まってしまいました。一方では“こんなに食べたら体を壊すだろう”とも心配になりましたが、杞憂に終わりましたね。以降、長らくお元気だったのは誰もが知る通り。すごい生命力をお持ちだったと思います」（同）

常人では考えられない活躍

生涯を通して、常人では考えられない活躍を続けた加藤九段。当時最年少の14歳でプロデビューした後、名人などのタイトルを計8期獲得。今もなお最多対局、最高齢勝利といった記録は破られていない。

観戦記者によれば、

「2016年には現役最年長だった76歳で、藤井聡太（23）のデビュー戦の相手を務めました。得意戦法『矢倉』で62歳下の新人に真っ向勝負を挑み、敗れ去った。後に六冠となる藤井に、次世代の棋界を託したかのような一戦でしたよ。翌年、さすがの加藤九段も限界を感じたのか、77歳で引退されました」

芸能活動を本格化させたきっかけは12年、マツコ・デラックス（53）が司会を務める「アウト×デラックス」（フジテレビ系）に出演したこと。自由奔放な言動で人気を博したが、

「まあ、ちょっと身勝手なところもありました」

と、日本将棋連盟元理事の田丸昇九段（75）は笑いながら、逸話をこう明かす。

「将棋会館での対局は大体、一つの部屋に将棋盤が2面並びます。自分たちとは別にもう一戦、横で対局が行われるのです。そこで加藤九段は自身の前の盤を持ち上げ、好きなところに移動させることがあったとか。他意はなく、快適な場所で勝負に集中したかっただけでしょう。しかし、加藤九段が近寄ってくるので圧迫感を覚え、困ってしまう棋士もいたそうです」

「AIには絶対に負けません」

相手側に回り込んで盤をのぞき込む通称“ひふみんアイ（視線）”についても、昔はぶしつけとされたが、

「あらゆることが“加藤さんだったら、しょうがないか”と許されてしまいました。意地悪なところがない、天真らんまんなキャラクターだったからですね」（同）

加藤九段と共著を上梓するなど交流を持った脳科学者の茂木健一郎氏（63）も、人柄をこうたたえる。

「いつお目にかかっても加藤さんは、上機嫌で朗らかでした。春風のように、皆を陽気な気持ちにさせてくださる。脳科学的にも天才は、明るくて前向きだという知見があるんです」

非凡なのは、こうしたところだけではなかった。

「忘れられないのが、何度も繰り返して“AIには絶対に負けません”と言い切っていたことです。もちろん、現実問題として生身の棋士がAIに勝つのは不可能で、加藤さんも頭では分かっていたはず。しかし、理屈を超えた力を信じており、だからこそ長きにわたって強い意志を持ち続け、トップレベルで戦えたのだと思います」（同）

神からの使命

類いまれなる精神性を誇った背景には一体、何があったのか。茂木氏は、会話をしていた中で驚かされたエピソードを披露する。加藤九段は東京・四谷の「聖イグナチオ教会」に所属する敬虔（けいけん）なカトリック信者だったが、

「ミッション、つまり神からの使命を大切にしていたと思います。私が“天国に行かれても、大好きな将棋を指し続けたいですか”と質問をした時のことです。すると、加藤さんは真顔で“天国に将棋はありません。向こうに行ったら、永遠に神の栄光をたたえるのです”と答えられました。周りを楽しませてくれる愛にあふれた振る舞いも、必ず勝つという確信も、全ての根底には信仰心があったといえるでしょう」

天国では、将棋盤はなくとも、神様の下でわが道を歩んでいることだろう。

「週刊新潮」2026年2月5日号 掲載