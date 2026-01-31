©ABCテレビ

ABCテレビが土曜深夜に放送しているWEST.の冠番組「リア突WEST.レボリューション」。1月31日の放送からは「レボリューションな協会紹介協会」特別企画、WEST.7人全員による「謎解き」…ではなく本格的な「謎作り」の模様を2週に渡って放送！

リア突の人気シリーズ、全国各地のさまざまな面白ステキな協会を紹介していく「レボリューションな協会紹介協会」。今回スタジオに招かれたのは、謎解きのギネス記録を保持するメンバーを筆頭とした「日本謎解き協会設立準備会」の方々だ。

WEST.にはクイズ番組にも多数出演するほか、謎解きを趣味としてプライベートでもよく挑戦している中間淳太がいるが、「日本謎解き協会設立準備会」の方いわく「謎解きが好きなアイドルはたくさんいるが、謎解きが作れるアイドルはいない！」。WEST.は「（作る方＝）それはもう裏方なんですよ！」とアイドルとして抗おうとするが、その熱意に押されて全員が謎を“作る”ことになる。

まずは謎を“知る”ために、いくつか謎を解いてみることに。「たぬき謎系」「五十音表系」など謎の基礎的な形を教わり、実際に一人ひとりその形で問題を作っていく。中間の解くスピードはもちろん、流れの把握のしかたや説明のしかたなど、7人それぞれが謎作りに関する才能を見出され、「楽しいですね～」とテンションアップ！

そして後半では、WEST.の謎解きマスターであり、ここまでもドヤ顔し続けていた中間を相手に、渾身の謎作りにチャレンジ。謎作りに熱中しすぎてカメラを忘れるメンバーがいれば、その間をつなぐべく「私たちのダンスを見てしばらくお待ちください」と踊り出すメンバーも。スタジオ全体がカオスな、まさに謎な空間になっていく！

果たしてWEST.は「謎が作れるアイドル」になれるのか。そしてカオスな謎空間と化したスタジオは収拾がつくのか。「中間 VS. 6人」の謎勝負の行方と合わせてご注目を。

「リア突WEST.レボリューション」

（ABCテレビ）

1月31日（土）は深夜0時10分～35分放送（関西ローカル）

出演：WEST. （重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、茺田崇裕、小瀧望）

★TVerで見逃し配信あり

※Prime Videoでは地上波放送に未公開シーンや反省会アフタートークなどの特典映像を加えた特別版を見放題独占配信

公式HP：https://www.asahi.co.jp/riatotsuwest/