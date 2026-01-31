約1カ月ぶり…万能型ビッグマンのニコラ・ヨキッチがクリッパーズ戦で戦列復帰

1月31日（現地時間30日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナでロサンゼルス・クリッパーズ戦へ臨む。すでにアーロン・ゴードン（右ハムストリング負傷）、クリスチャン・ブラウン（左足首捻挫）、キャメロン・ジョンソン（右ヒザの骨挫傷）と、先発3選手の欠場がチーム側から発表されている。

その一方、左ヒザ過伸展による骨挫傷のため、昨年12月30日のマイアミ・ヒート戦を最後に16試合連続で欠場していたニコラ・ヨキッチが“AVAILABLE”（出場可能）になったとナゲッツがソーシャルメディアへ投稿。



Injury Update ahead of tonight's game against the Clippers:

AVAILABLE:

Nikola Jokić (Left Knee Bone Bruise)

Jonas Valančiūnas (Right Calf Strain)

Jamal Murray (Right Hamstring Inflammation, Left Hip Inflammation)

OUT:

Aaron Gordon (Right Hamstring Strain)

Christian Braun (Left… pic.twitter.com/4ZXZfUjZOh

- Denver Nuggets (@nuggets) January 31, 2026

ナゲッツは30日を終えてウェスタン・カンファレンス3位の32勝16敗。ヨキッチ不在の期間も、ジャマール・マレーやペイトン・ワトソンらが引っ張り、10勝6敗で勝ち越すことに成功していた。

キャリア11年目の今シーズン。ヨキッチは32試合の出場で平均29.6得点12.2リバウンド11.0アシストの“平均トリプルダブル”に加え、1.4スティール、フィールドゴール成功率60.5パーセント、3ポイントシュート成功率43.5パーセント（平均2.1本成功）、フリースロー成功率85.3パーセントを記録。

トリプルダブル数16回でリーグトップを走る30歳のビッグマンにとって、NBA入り後に16試合連続で欠場したのは初。約1カ月ぶりの実戦となるのだが、もしこのまま17試合以下の欠場でレギュラーシーズンを乗り切ることができれば、65試合以上の出場でMVPやオールNBAチームなどのアウォードへ選出される資格も手にすることとなる。

ヨキッチはリーグを代表する選手で、2月16日の「NBAオールスターゲーム2026」にもスターター枠で選ばれており、コート上でどんなプレーを見せてくれるか期待したいところだ。

