正月早々、ブラックな名前のアプリが中国で有料アプリランキング1位に躍り出た。有料とはいえわずか8元（約180円）、大都市に住む、若い独身女性に刺さっているのだという。開発したのは20代3人組で、開発費はたったの3万円。どんなアプリなのか。そして、このアプリの何が中国の若い独身者に刺さったのだろうか？（フリーランスライター ふるまいよしこ）

正月早々、ショッキングな名前のアプリが課金ランキング1位に

2026年、新しい年が明けた翌週、中国のスマホアプリ界隈で大きな話題が持ち上がった。「死了麼」（スーラマ）……日本語に訳すと「死んだ？」という名前のアプリが、有料スマホアプリのランキングで、ダウンロード数1位になったのだ。

「死」なんて、正月そうそう縁起でもない。だが、中国の若者文化に慣れた人間の目には、そのブラックな命名がすぐに焼き付く。このアプリは昨年5月にアプリストアで公開されたが、当初は特に話題にもなっていなかった。しかし、年末年始になって突然注目を浴び、課金ランキング1位に躍り出たのだ。

アプリ自体の使い方は非常にシンプルだ。ID登録の際に自分以外の「緊急連絡先アドレス」を登録しておく。そして、毎日決まった時間に送られてくる「死了麼」アプリの通知に従って、ボタンをクリックするだけだ。だが、もしそのボタンが2日連続で押されなかった場合、アプリが登録済みの緊急連絡先に利用者の異常をメールで知らせるという仕組みである。

