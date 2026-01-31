2026年1月31日放送の「ぶらり途中下車の旅」は千代田線の旅。

旅人は、藤原さくら。

千代田線

代々木上原から北綾瀬を結ぶ全長24キロ、全20駅の路線。

小田急線とJR常磐線が相互乗り入れ運転をしており、オフィス街や住宅街、下町まで様々な町の表情を見ることができる路線です。沿線には学校や企業も多く、通勤通学の路線として活躍しています。

今週の旅人：藤原さくら

1995年12月30日生まれ。福岡県出身。シンガーソングライター。

天性のスモーキーな歌声は数ある女性シンガーの中でも類を見ず、聴く人の耳を引き寄せる。

ミュージシャンのみならず、役者、ラジオDJ、ファッションと活動は多岐に亘る。

2026年2月18日（水）に、6枚目となるアルバム「uku」をリリース予定。また2月23日（月・祝）には、藤原さくら初となる武道館公演「藤原さくら 10th Anniversary 武道館大音楽会」を開催。

GREEN TERRACE 表参道（表参道駅）

一本の木をイメージしたビル？！表参道の最新グルメ・ファッションスポット

【最寄駅】千代田線・半蔵門線・銀座線「表参道駅」A1・B2出口より徒歩2分

【所番地】東京都港区北青山3-8-15

【営業時間】

屋上■GREEN TERRACE 表参道 9:00〜20:00

４Ｆ■Eriko Osawa Earthly Gelato 月水木11:00〜18:00/金土日11:00〜20:00/定休日：火

３Ｆ■THE SLICE 11:00〜22:00

２Ｆ■Sarabeth's 9:00〜22:00

１Ｆ■L'ARTISAN PARFUMEUR 11:00〜20:00

１Ｆ■RITAN 12:00〜20:00

１Ｆ■bamford 11:00〜20:00

Ｂ１■PHILOCOFFEA 10:00〜19:00

【ホームページ】https://three-f-bldg.co.jp/greenterrace/#home_tenant

【Instagram】https://www.instagram.com/greenterraceomotesando

Eriko Osawa Earthly Gelato（表参道駅）

お店の前で育てたオーガニック野菜を使った、他にはない組み合わせのオリジナルジェラート

【最寄駅】千代田線・半蔵門線・銀座線「表参道駅」A1・B2出口より徒歩2分

【所番地】東京都港区北青山3-8-15 GREEN TERRACE 表参道4F

【電話番号】090-9600-0814

【営業時間】

＜月・水・木＞ 11:00〜18:00

＜金・土・日＞ 11:00〜20:00

【定休日】火

【Instagram】https://www.instagram.com/eriko_osawa_earthly_gelato/

Akasaka Base（乃木坂駅）

大人の秘密基地？！身近なものがスピーカーになるユニークな工房

【最寄駅】千代田線「乃木坂駅」より徒歩10分

【所番地】東京都港区赤坂7-5-46 #101

【電話番号】03-3584-0813

【営業時間】13:00〜18:00（予約制）

【定休日】土・日・祝

【ホームページ】https://akasakabase.com/

SENTE TAKAYUKI OTA Tokyo 根津店（根津駅）

元板前のデザイナーが生み出す「水を纏う」アクセサリー？！

【最寄駅】千代田線「根津駅」1番出口より徒歩1分

【所番地】東京都文京区根津2-19-8 1B

【電話番号】03-5832-1912

【営業時間】11:00〜18:00

【定休日】月

【ホームページ】https://www.sente-pro.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/sente_jewelry/

ヨーロッパの古くてかわいいものがたくさん！ハンガリーのおばあちゃんが作った、かわいすぎるモール人形

【最寄駅】千代田線「千駄木駅」1番出口より徒歩3分

【所番地】東京都台東区谷中2-9-14

【電話番号】03-3823-5850

【営業時間】11:00〜18:00

【Instagram】https://www.instagram.com/biscuit_yanaka/

アヒージョは主食！30種類以上の具材の中から選べる具だくさんアヒージョをご飯にかける？

【最寄駅】千代田線「根津駅」1番出口より徒歩1分

【所番地】東京都文京区根津1-1-11 2階

【営業時間】

＜ランチ＞ 11:30〜15:00（L.O.14:45）

＜ディナー＞ 17:00〜22:00（フードL.O.21:00／ドリンクL.O.21:30）

【電話番号】03-5832-9381

【定休日】水

【ホームページ】https://nezu-yamabudo.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/nezu.yamabudo/

【X】https://x.com/nezu_yamabudo