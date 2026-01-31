藤原さくらが千代田線でぶらり途中下車の旅
2026年1月31日放送の「ぶらり途中下車の旅」は千代田線の旅。
旅人は、藤原さくら。
千代田線
代々木上原から北綾瀬を結ぶ全長24キロ、全20駅の路線。
小田急線とJR常磐線が相互乗り入れ運転をしており、オフィス街や住宅街、下町まで様々な町の表情を見ることができる路線です。沿線には学校や企業も多く、通勤通学の路線として活躍しています。
今週の旅人：藤原さくら
1995年12月30日生まれ。福岡県出身。シンガーソングライター。
天性のスモーキーな歌声は数ある女性シンガーの中でも類を見ず、聴く人の耳を引き寄せる。
ミュージシャンのみならず、役者、ラジオDJ、ファッションと活動は多岐に亘る。
2026年2月18日（水）に、6枚目となるアルバム「uku」をリリース予定。また2月23日（月・祝）には、藤原さくら初となる武道館公演「藤原さくら 10th Anniversary 武道館大音楽会」を開催。
おじゃましたところ
表参道駅GREEN TERRACE 表参道Eriko Osawa Earthly Gelato
乃木坂駅Akasaka Base
根津駅SENTE TAKAYUKI OTA Tokyo 根津店
千駄木駅Biscuit
根津駅あひーじょバル＆ごはん 山ぶどう
GREEN TERRACE 表参道（表参道駅）
一本の木をイメージしたビル？！表参道の最新グルメ・ファッションスポット
【最寄駅】千代田線・半蔵門線・銀座線「表参道駅」A1・B2出口より徒歩2分
【所番地】東京都港区北青山3-8-15
【営業時間】
屋上■GREEN TERRACE 表参道 9:00〜20:00
４Ｆ■Eriko Osawa Earthly Gelato 月水木11:00〜18:00/金土日11:00〜20:00/定休日：火
３Ｆ■THE SLICE 11:00〜22:00
２Ｆ■Sarabeth's 9:00〜22:00
１Ｆ■L'ARTISAN PARFUMEUR 11:00〜20:00
１Ｆ■RITAN 12:00〜20:00
１Ｆ■bamford 11:00〜20:00
Ｂ１■PHILOCOFFEA 10:00〜19:00
【ホームページ】https://three-f-bldg.co.jp/greenterrace/#home_tenant
【Instagram】https://www.instagram.com/greenterraceomotesando
Eriko Osawa Earthly Gelato（表参道駅）
お店の前で育てたオーガニック野菜を使った、他にはない組み合わせのオリジナルジェラート
【最寄駅】千代田線・半蔵門線・銀座線「表参道駅」A1・B2出口より徒歩2分
【所番地】東京都港区北青山3-8-15 GREEN TERRACE 表参道4F
【電話番号】090-9600-0814
【営業時間】
＜月・水・木＞ 11:00〜18:00
＜金・土・日＞ 11:00〜20:00
【定休日】火
【Instagram】https://www.instagram.com/eriko_osawa_earthly_gelato/
Akasaka Base（乃木坂駅）
大人の秘密基地？！身近なものがスピーカーになるユニークな工房
【最寄駅】千代田線「乃木坂駅」より徒歩10分
【所番地】東京都港区赤坂7-5-46 #101
【電話番号】03-3584-0813
【営業時間】13:00〜18:00（予約制）
【定休日】土・日・祝
【ホームページ】https://akasakabase.com/
SENTE TAKAYUKI OTA Tokyo 根津店（根津駅）
元板前のデザイナーが生み出す「水を纏う」アクセサリー？！
【最寄駅】千代田線「根津駅」1番出口より徒歩1分
【所番地】東京都文京区根津2-19-8 1B
【電話番号】03-5832-1912
【営業時間】11:00〜18:00
【定休日】月
【ホームページ】https://www.sente-pro.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/sente_jewelry/
Biscuit（千駄木駅）
ヨーロッパの古くてかわいいものがたくさん！ハンガリーのおばあちゃんが作った、かわいすぎるモール人形
【最寄駅】千代田線「千駄木駅」1番出口より徒歩3分
【所番地】東京都台東区谷中2-9-14
【電話番号】03-3823-5850
【営業時間】11:00〜18:00
【Instagram】https://www.instagram.com/biscuit_yanaka/
あひーじょバル＆ごはん 山ぶどう（根津駅）
アヒージョは主食！30種類以上の具材の中から選べる具だくさんアヒージョをご飯にかける？
【最寄駅】千代田線「根津駅」1番出口より徒歩1分
【所番地】東京都文京区根津1-1-11 2階
【営業時間】
＜ランチ＞ 11:30〜15:00（L.O.14:45）
＜ディナー＞ 17:00〜22:00（フードL.O.21:00／ドリンクL.O.21:30）
【電話番号】03-5832-9381
【定休日】水
【ホームページ】https://nezu-yamabudo.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/nezu.yamabudo/
【X】https://x.com/nezu_yamabudo