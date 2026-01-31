可能性がある限り、高目を追求し続けるプロがいた。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月30日の第1試合で赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）が、オーラス南4局2本場でツモアガリを目指してあえて出アガリを拒否。直後にツモアガるという執念のプレーを披露し、ベテラン解説を「鳥肌立っちゃった…」と唖然とさせた。

南4局2本場、たろうは箱下の−5200点まで追い込まれていた。ただ3着目のTEAM雷電・萩原聖人（連盟）は7500点。満貫直撃、あるいは跳満ツモなら逆転3着が狙える点差だ。たろうは第1ツモの段階で対子が4組、赤5索にドラの二万が1枚。ドラの二万を重ねて七対子にでもなれば跳満に近づける。5巡目に二万を重ねて対子5組。いよいよ七対子狙いが濃厚になったが、その後に4索を引いたところで面子手に移行した。

この判断が功を奏し7巡目、赤・ドラ2のテンパイ。祈りを込めてリーチを宣言した。待ちは1索・二万のシャンポン待ち。ツモの場合はドラの二万、もしくは裏ドラ1枚が乗れば逆転の跳満だ。ここにトップ目・EX風林火山の永井孝典（最高位戦）が追いついた。すると10巡目、その永井が二万を押してきた。しかしたろうからロンの声がかからない。リーチ・赤・ドラ3に裏ドラ1枚が乗って跳満をアガったとしても、萩原には100点及ばないからだ。

この判断に放送席の実況・古橋崇志（連盟）は「たろう、アガらない！気合いの見逃しです」と絶叫。すると10巡目、たろうは残り1枚だった1索をツモ。古橋が「どうなんだ、実るか！？いたー！」と再び叫ぶと、解説・忍田幸夫（麻将連合）は「すげえ…鳥肌立っちゃった」とつぶやいた。

結局、裏ドラは乗らず、たろうのアガリも満貫止まり。3着浮上には届かなかったが、気迫を見せた見逃しからのアガリは「かっこよすぎ」「執念見せた」「乗らなかったけどすげーわ」「おもろいもん見たわ」「かっこよかったよたろう」とファンから絶賛されていた。

