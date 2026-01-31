SNS投資・ロマンス詐欺に関するツールや情報を売買していた世界最大規模の“闇マーケット”が、今月中旬に事実上取引を停止したとみられることがわかった。

英国の分析企業「エリプティック」が先週、暗号資産の動きを分析し、調査結果を発表した。

■カンボジア拠点の企業代表を拘束

世界各地で投資詐欺被害が問題となる中、2025年秋に米国政府はカンボジアを拠点とする企業「プリンス・ホールディング・グループ」を問題視。詐欺拠点の運営や資金洗浄に関与したとして、代表のチェン・ジー会長を起訴。闇マーケットの運営に関与しているとされる別の企業グループ「フイワングループ」と併せて経済制裁を発表していた。

両グループとも日本にも拠点を置いていたとみられる。1月7日、カンボジア当局はチェン・ジー会長の身柄を拘束し、中国に移送したと発表した。

エリプティックは「代表が拘束されて数日間で市場の活動が大幅に減少した」として、「拘束の影響が示唆される」としている。

■身分証や口座など取引

国内で詐欺の被害にあった人たちは、闇マーケットで偽サイトやアカウントを購入した詐欺集団にだまされているとみられる。

日本テレビ取材班は2025年、テレグラム上で運営されているこの闇マーケットに潜入。日本の身分証、口座、マッチングアプリのアカウント、偽装の投資サイトなどが売買されていることや、売人の証言を報道した。

一方で、こうした違法性の高いマーケットは、一つが閉鎖しても、別の場所で同様の取引グループが作られる可能性がある。