TWICEサナ、ミニスカ＆赤ストッキングからスラリ美脚「腰の位置高い」「骨格が神」と反響続々
【モデルプレス＝2026/01/31】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）の公式Instagramが、1月29日に更新された。SANA（サナ）が美脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳TWICEメンバー「骨格が神」ミニスカから圧巻美脚
サナは、自身のソロ曲「Ma Cherry」のダンス動画を公開。白と赤のノースリーブトップス、赤のファーミニスカート、赤のストッキング衣装姿を披露し、美しい脚を輝かせた。
この投稿にファンからは「赤で統一されてて可愛すぎる」「美脚すぎる」「サナちゃんにぴったりの曲」「フルでダンス見たい」「腰の位置高い」「骨格が神」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳TWICEメンバー「骨格が神」ミニスカから圧巻美脚
◆TWICEサナ、赤ミニスカ＆赤ストッキング披露
サナは、自身のソロ曲「Ma Cherry」のダンス動画を公開。白と赤のノースリーブトップス、赤のファーミニスカート、赤のストッキング衣装姿を披露し、美しい脚を輝かせた。
◆TWICEサナのミニスカ姿に反響
この投稿にファンからは「赤で統一されてて可愛すぎる」「美脚すぎる」「サナちゃんにぴったりの曲」「フルでダンス見たい」「腰の位置高い」「骨格が神」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】