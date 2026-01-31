「キャラもの苦手」でもアリ！【ダイソー】大人が使いたい「ディズニーバッグ & ポーチ」

平成リバイバルや推し活ブームの波に乗って、キャラクターアイテムにますます注目が集まっている今。「子供っぽくなりそうで、キャラものは苦手……」そんなミドル世代も、持ち歩きたくなりそうな商品が【ダイソー】で販売中です。今回は、大人も気軽に使えそうな「ディズニーバッグ & ポーチ」をご紹介します。A4サイズも収納できるトートバッグや、ポケットティッシュも小物も入れられるポーチなどが登場。

収納力もバッチリ！ 大人が使いたい洗練トートバッグ

【ダイソー】「トートバッグ（ミッキーマウス）」\550（税込）

フロントのポケットに、ミッキーの横顔とロゴを刺繍。控えめなデザインで、ミドル世代も使いやすそうなトートバッグ。シックなモノトーン配色が洗練された印象を与え、大人コーデにもしっくりなじみそうです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、「柔らかめの素材なので、小さく折りたためます」「バッグの大きさは29.5cm × 32cm × マチ14.5cmで、A4のファイルが余裕で入ります」とのこと。サブバッグやエコバッグとしても重宝しそうです。