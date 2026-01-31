1.上目遣いでおねだり

うるうるとしたつぶらな瞳でこちらを見上げてくる猫。おしゃべりな猫なら、飼い主さんを見つめながら甘えた声で「ニャーン」と鳴くことも。もう、たまりませんね。何でも許してあげたくなっちゃいます。

このとき、おやつをあげたりすると、猫は学習能力が高いので、上目遣いでアピールすればおやつがもらえると覚えてしまいます。

最初は偶然だったかもしれませんが、その後はわざとの可能性も。だとしても、応えてあげないわけにはいかないかわいさです。ただし、おやつの与え過ぎには気をつけて下さいね。

2.玄関でお出迎え

外出先から戻ってドアを開けた瞬間、猫が待っていたら…嬉しくて、思わず抱きしめたくなっちゃいますね。1日の疲れも吹き飛んでしまいます。

そこで猫に要求されたら、何でも許してしまいそう。もしかしたら、猫はそのことを知っていて待っているのかも。だとしたら、腹黒いですね。

猫が飼い主さんを玄関で待っているのは、遊んでほしかったり、お腹がすいてごはんが食べたいなどの要求があることがほとんど。また、外から帰って来た飼い主さんに早く自分のにおいをつけたいからというのもあるようです。

ずーっとそこで待っていたわけではなく、靴音や車の音などで帰ってきたのを察知して先回りしているといいます。

3.ヘソ天でくねくね

飼い主さんの目の前で、わざとらしくごろーんと仰向けになり、お腹をくねくね。こんなときは、遊んでほしかったり、撫でてほしいときです。

まるでその仕草がかわいいことを、ちゃんとわかってやっているみたいですね。構ってあげないわけにはいきません。

猫が急所であるお腹を見せるのは、その人のことを信頼している証です。大好きな飼い主さんだからこそ、できる仕草です。そう思うと、愛おしさも増してきますね。

4.邪魔をしてアピール

パソコンなど、何か作業をしているところを邪魔されたことのある飼い主さんは多いのではないでしょうか。キーボードの上に乗られてしまっては、とても作業を続けられません。困ってしまう事態ですが、かわいい自己主張には負けちゃいますね。

猫が飼い主さんの作業を邪魔するのは、自分を見てほしいから。飼い主さんが、自分以外のものに集中しているのが気に入らないのです。作業を中断できる場合は、少しの間構ってあげてくださいね。

まとめ

猫が飼い主さんに対する行動の裏には腹黒さがあることが多いです。でも、それ以上にかわいい。猫も自分がかわいいことをわかっているみたいで、ちょっと悔しいですね。でも負けてしまいます。そんなところにも、幸せを感じる猫との暮らしです。