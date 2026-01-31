【総選挙レポート】「高市応援サギ」扱いに猛反論　182選挙区に擁立した参政党・神谷宗幣代表の野心

自民党との票の食い合いも

超短期決戦の衆院選（2月8日投開票）でカギを握りそうなのが、選挙のたびに躍進を続ける参政党だ。

解散が決まると、神谷宗幣代表（48）は主義主張で共通点の多い高市早苗首相（64）のバックアップを約束。同時に自民党内のリベラル派議員の選挙区に対立候補を擁立する、いわゆる“リベラル狩り”も宣言した。

参政党は過去最多182小選挙区に候補者を擁立。これは自民、中道改革連合に続く3番目だ。そんななかSNS上を中心に、

「高市さんを応援すると言っていたのに、神谷は嘘つきだ」

飛び交っている。参政党はリベラル派議員だけではなく、自民党候補が強い保守地盤の地域にも候補者を立てており、それが「自民党との票の食い合い」を招き、ひいては中道改革連合などのリベラル系政党を「間接的にアシストするのではないか？」と指摘されているのだ。

“高市応援サギ”と揶揄される状況に、当の神谷氏は1月25日に自身のＸで、

〈デマが流されており、党内にもいい加減な発言をする者もいるので、詳しく説明します〉

とポスト。高市首相の政策について、

〈40%は支持できるが、60%は支持できない〉

と主張した。きっかけは参政党が取り組む移民問題で、高市政権が

〈（移民を）さらに入れる方針であることが明らかになった〉

と説明。その上で

〈自民党に議席を大幅に増やさせるつもりはなく、参政党が議席をしっかりと増やして、高市さんが言ってきたことを国民が望んでいる形で実行してもらえるように外から監視して圧力をかけていきたいのです〉

とつづった。

参院選ほど“風が吹かない”ワケ

神谷氏は高市首相に移民問題の抜本的見直しを期待したが、高市政権がさらなる移民受け入れを閣議決定したことに失望したようで、

「それならなおさらガチンコで勝負するしかないと考えています」

「たとえ高市さんが相手であっても我々としては徹底的に戦わざるをえません」

と事実上の宣戦布告をしている。

神谷氏の“路線変更”に全国紙政治担当記者は、

「１つは参政党の候補者が想定以上に増えたため、高市自民を支持するからと言って特定の保守系議員の選挙区には擁立させないということが難しくなった。もう１つは参政党の存在意義ですよね。

前回選挙はリベラル寄りだった石破茂前首相に嫌気が差した自民の保守層が参政党に流れてきた。それが高市首相になったことで戻られても困る。むしろここで参政党の地力を見せつけることで、選挙後のキャスティングボートを握りたいのだろう」

と野心を推察する。今回ほど予測が難しい選挙はない。高市首相の支持率は解散を経て10％ほど急落。新たに誕生した中道も政界のインパクトは絶大だったが、政党別の支持率では維新や国民民主を下回るという結果も出ている。

政治評論家の有馬晴海氏は本サイトの取材に対し、

「当初、参政党は30議席と予測するところもありましたが、私は15〜20議席くらいとみています。ひとつは今回の選挙は“自民VS.中道”の図式で報道などが盛り上がっており、参政党だけでなく国民民主党も話題性という意味では埋没してしまった。それにより、昨年の参院選ほどの勢いはなく、参政党に投票していた無党派層が減るのでないでしょうか」

と分析する。とはいえ、各党が力を入れるSNS戦略では参政党が一歩リードしている。前知事の辞職に伴う福井県知事選では、選挙戦後半に神谷氏が応援に入った無所属新人で元外務省職員の石田嵩人氏（35）が初当選を果たした。

下馬評では自民党県連のほか、日本維新の会、立憲民主、公明の各党や700以上の団体から支持を受けた前越前市長の山田賢一氏が有利だったが、SNSを駆使した石田氏が猛追し、最後は抜き去った。

「永田町でもこの結果は衝撃的だった。地方選挙は団体や組合を味方につけ、組織票で圧倒するのが常道だったが、それが通用しなくなった。オールドメディアの影響力が低下し、代わりにSNS戦略が重視される時代となった」（政界関係者）

参政党はもっか選挙資金を集めるためのクラウドファンディングを実施している。当初の目標額は3000万円だったが、あっさり突破し、１億円に上方修正。寄付をしてくれた人には金額によって「参政党フェス限定シール」や「特製トートバッグ」「参政党の言霊」、最高額の200万円寄付では神谷氏の「講演会の主催権」が贈られる。

「サポーター（支持者）の囲い込みがうまい。最近では異業種から参政党に転職する人もいる。裏方の仕事だが、それなりの月給がもらえるようだ」（テレビ局関係者）

解散前の３議席から勢力拡大することは間違いない参政党。“野心”的な挑戦で選挙戦がますますわからなくなってきたことだけはたしかだ――。