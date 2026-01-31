３月に開催されるＷＢＣドミニカ共和国代表のＦ・タティス外野手（２７、パドレス）が３０日（日本時間３１日）、ＭＬＢネットワークに出演し、初出場となる大会への思いを明かした。

「今が本当にいいタイミングだと思った。キャリアの面でも、体とメンタルの状態も、すごく良いところにいると感じている。だから今こそ、ドミニカ共和国を背負う時だと思った。その気持ちは言葉では表せないよ。グラウンドに立ったら、今まで一度も感じたことのない感情を味わうことになると分かっているからね。その瞬間をただ楽しみにしているんだ」

メジャー３年目の２１年には４２発を放ち、本塁打王を獲得した若きスター選手。２３年ＷＢＣに出場する見込みだったが、前年の２２年夏にパフォーマンス向上薬クロステボルの検査で陽性反応が出て８０試合の出場停止処分を受けた影響で、出場資格を失っていた。今大会は自身の父親が打撃コーチを務め、親子共演にも注目が集まっている。打順に関しては「どこを打つことになっても、間違いなんてないと思っているよ」とほほ笑んだ。

昨季は１５５試合で打率２割６分８厘、２５本塁打、７１打点、３２盗塁。ドジャースと同地区のライバル球団の主力ということもあり、日本での知名度も高い。ＷＢＣでドミニカ共和国代表はベネズエラなどと同じ１次ラウンドＤ組に入り、早ければ準々決勝で大谷翔平らを擁する日本と対戦する可能性がある。

この日はマリナーズの主砲、Ｊ・ロドリゲス外野手（２５）らの参戦が新たに発表された。すでにゲレロ（ブルージェイズ）らが参加することも明らかになっており、侍ジャパンの前に立ちはだかるかもしれない。