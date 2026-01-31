売れっ子女性芸人が、別人級のモデル姿を披露した。

３１日までに自身のインスタグラムを更新し、「ｋｉｒｅｉ ｎｏｔｅ ＡＷＡＲＤ ２０２５ ｔｒａｖｅｌ部門の審査員を務めさせて頂きました」と報告したのは、元ＣＡ（客室乗務員）芸人のＣＲＡＺＹ ＣＯＣＯだ。

「ｋｉｒｅｉ ｎｏｔｅ」のインタビューを受けたそうで「おこがましいですが、私がいつも笑って過ごす為に決めている事や美容、健康、キャリアについても取材して頂きましたので読んで頂けると嬉（うれ）しいです」と呼びかけた。

その撮影ショットをアップ。ストーリーズでは「ヘアメイク、スタイリスト、カメラマンプロ集団が作り上げてくださいましたわ」と感謝した。

髪はふわふわ。多幸感あふれるメイクでにっこりとほほえんだ。クールな印象から激変し、フォロワーは「きゃあああああ！！爆美女すぎます！ＣＯＣＯさん本領発揮来ました」「また、ちがう雰囲気！！」「きゃーーー！可愛すぎます！！」「どなたですか？」「前髪ありかわえええええ！」「同一人物とは思えない（褒めてます）」「どうしたぁ」「いつもと違ってコレもイイ」「モデルさんかと思っちゃいました」「すごく綺麗です〜」と驚きが止まらなかった。