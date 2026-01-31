売れっ子女性芸人が「爆美女すぎ！」正体に騒然「同一人物と思えない」「モデルかと」「前髪ありかわええ」「ＣＯＣＯさん本領発揮」
売れっ子女性芸人が、別人級のモデル姿を披露した。
３１日までに自身のインスタグラムを更新し、「ｋｉｒｅｉ ｎｏｔｅ ＡＷＡＲＤ ２０２５ ｔｒａｖｅｌ部門の審査員を務めさせて頂きました」と報告したのは、元ＣＡ（客室乗務員）芸人のＣＲＡＺＹ ＣＯＣＯだ。
「ｋｉｒｅｉ ｎｏｔｅ」のインタビューを受けたそうで「おこがましいですが、私がいつも笑って過ごす為に決めている事や美容、健康、キャリアについても取材して頂きましたので読んで頂けると嬉（うれ）しいです」と呼びかけた。
その撮影ショットをアップ。ストーリーズでは「ヘアメイク、スタイリスト、カメラマンプロ集団が作り上げてくださいましたわ」と感謝した。
髪はふわふわ。多幸感あふれるメイクでにっこりとほほえんだ。クールな印象から激変し、フォロワーは「きゃあああああ！！爆美女すぎます！ＣＯＣＯさん本領発揮来ました」「また、ちがう雰囲気！！」「きゃーーー！可愛すぎます！！」「どなたですか？」「前髪ありかわえええええ！」「同一人物とは思えない（褒めてます）」「どうしたぁ」「いつもと違ってコレもイイ」「モデルさんかと思っちゃいました」「すごく綺麗です〜」と驚きが止まらなかった。