夫のシャツ姿が“変”と感じたら「首回り」と「着丈」をチェックしてみて　スタイリストに聞く“微妙”に見せない袖のまくり方【ダサいパパの“普通”化計画】

夫の服装がいつも微妙…。子どもを連れて一緒に歩くのが恥ずかしい…。



もしそんな風に悩んでいたとしてもご安心を。



実は時間とお金をかけなくても、ちょっとした工夫で印象は変えられるもの。



“おしゃれに見せる”より“ダサく見せない”をテーマに、数々のメンズ誌でコーディネートを提案してきた人気スタイリスト・吉村祥吾さんに、男性の服装を「普通」へと改造するコツを伝授してもらう。

シャツ姿がダサいのはなぜ？

どんな場面でも合わせやすく使い勝手がいい「シャツ」。

昔に比べて冬でも暖かい日が多く、シャツを薄手のアウターとして着用できる期間はどんどん長くなっています。

休日の服選びに迷ったら、とりあえずシャツに手を伸ばすという人も多いのではないでしょうか。

しかし、不思議に思いませんか？

同じようなシャツを着ているはずなのに、あっちのパパはおしゃれに見えるのにうちの旦那はダサく見える…。

一体何が分かれ道なのでしょうか。

首回りは「人差し指一本分」のゆとりを

注意すべきは「サイズ感」です。

実はタイトめなシャツや緩めのシャツはハイリスク。合わせるパンツや靴次第ですごくおしゃれに見せられる反面、ダサく見える可能性もあります。

だからこそ、無難に見せたいなら“ジャストなサイズ感のシャツ”を選ぶのが鉄則。

当たり前に思うかもしれませんが、これが意外と難しい。

無難なデザインシャツを着ていてもダサく見えるとしたら、それはサイズ選びに失敗している可能性が大きいと思ってください。

では、ジャストサイズかどうかを見極めるべきポイントはどこなのでしょうか。

肩幅や身幅、袖丈や着丈などさまざまな場所がありますが、個人的に最も重視してほしいのが「首回り」です。

実は上半身全体の印象を左右する部分で、少しくらい緩い分には問題ありません。ただし、反対に窮屈に見える場合は要注意。

パツパツ感があって太って見えてしまうのです！

スーツをはじめとするドレス・クロージングの分野では「人差し指一本分」というのが、理想のゆとりと言われています。

シャツを着ている際にボタンを一番上まで留めてもらって、指一本入らない場合はサイズ感を間違っているという証拠。新たに買い直した方がいいかもしれません。

裾を出すなら「股上の1/3〜半分くらい」

さらに、「首回り」と同じくらい注目してほしいのが着丈＝「裾の長さ」です。

タックインして着る分には問題ありませんが、おそらくほとんどの人は裾を出したまま着ているはず。

最近では大きめなシルエットの服が人気なので、着丈が長いシャツの裾を外に出して着ている人も多いと思いますが、実はこれもまたハイリスク。

合わせるパンツのシルエットなどを工夫しなければ、まるで裾から脚がニョキッと伸びているようにアンバランスに見えてしまいます。

かといって、丈が短いシャツの裾を出して着ると子どもっぽく見える心配も。

普通に見せるなら「裾の先が股上の1/3から半分くらい」の位置にくるのが理想です。

シャツを出して着てもらって、長過ぎたり短過ぎたりする場合は買い直すかタックインして着てもらった方がいいでしょう。

個人的には首元が窮屈なシャツよりも着丈が長いシャツの方がまだまし。首の太さに合わせるとシャツの裾が長くなってしまう場合はタックインして着るのがお勧めです。

袖をまくる際は「カフスの半分」で

最後にシャツスタイルを“普通”にする決め手として、「袖まくり」のテクニックをお伝えします。

暖かくなってくると袖をまくって着る人も多いと思いますが、これもまたダサく見える落とし穴。

何も考えずクルクルと肘あたりまで巻き上げてしまうと、アンバランスに見えてしまうのです。

袖をまくる場合は、肘まで巻かずに腕全体の“七分丈”くらいの長さに留めるのがバランスよく見せる秘訣。

また、まくる際の“幅”も重要です。

まくりやすいからとカフス（袖口）全体をまくってしまう人も多いと思いますが、私はカフスの半分の幅でまくるのをお勧めしています。

まずカフスのボタンを外して、ちょうど真ん中の幅に折ったら、あとは等間隔でまくっていくだけ。

七分丈になるように肘の下部分までまくれば、袖口がもたつかずスマートに見せられるはずです。

誰でもすぐに真似できるのでぜひ試してみてください。

吉村祥吾（よしむら・しょうご）

2015年から雑誌、広告、カタログ、タレントのスタイリングと幅広く活躍する人気スタイリスト。とくにメンズファッションに精通し、トレンドに流されず長い期間使える服選びや、誰でもまねしやすい着こなし方を提案している。