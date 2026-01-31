¿·¤¿¤ËÏ«Æ¯Åý·×¶ÉÄ¹»ØÌ¾¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï30Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÏ«Æ¯¾ÊÏ«Æ¯Åý·×¶ÉÄ¹¤Ë¡¢·ÐºÑ»ðÌä°Ñ°÷²ñ¡ÊCEA¡Ë¤Ç¥·¥Ë¥¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ä¥â¥È»á¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Á°Ç¤¤Î¶ÉÄ¹¤¬¸ÛÍÑÅý·×¤ò²þ¤¶¤ó¤·¤¿¤È°ìÊýÅª¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ²ò¸Û¤·¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¸åÇ¤¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±»ØÌ¾¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£¥Þ¥Ä¥â¥È»á¤Ï¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂç¤Ç·Ð±Ä³Ø¤ÎÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¢Ç¤¤Ë¤ÏµÄ²ñ¾å±¡¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºòÇ¯7·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ç²áµî¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¡¢Á°Ç¤¤Î¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¿¡¼¥Õ¥¡¡¼»á¤Î²ò¸Û¤òÌ¿¤¸¤¿¡£