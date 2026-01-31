［神奈川８区］三谷と江田がデッドヒート、神奈川県の序盤情勢…９選挙区で自民先行・１１選挙区で自民と中道接戦
衆院選（２月８日投開票）の神奈川県内２０小選挙区について、読売新聞が行った世論調査に取材を加味して序盤の情勢を分析した結果、１１選挙区で自民党の公認候補と中道改革連合の公認候補による接戦となっている。
残る９選挙区は自民が先行している。有権者の３割前後は態度を決めておらず、情勢は変わる可能性がある。（敬称略）
１区
篠原と丸尾が接戦を繰り広げ、浅川が追いかける展開。
篠原は中道改革支持層の９割近くを固め、無党派層の２割近くにも浸透する。
丸尾は自民支持層の７割をまとめた。無党派層からも一定の支持を得ている。
浅川は維新支持層の支持が４割にとどまっている。
２区
菅義偉・元首相の後継の新田が安定した戦い。自民支持層の８割近くを固め、維新支持層、無党派層にも浸透する。
柳家は中道改革支持層の８割を固める。
平本は参政支持層の半数から支持を得た。
並木は共産支持層の６割超が支持する。
片山は国民民主支持層の６割近くをまとめた。
３区
中西がやや先行し、中村が追いかける展開。
中西は自民支持層の８割を固め、無党派層の１割にも浸透する。
中村は中道改革支持層の８割半ば、内閣不支持層の半数近くが支持する。
横山は共産支持層の７割、二宮は国民民主支持層の６割をまとめた。荻野は参政支持層の６割近くから支持を得る。
４区
早稲田と永田が横一線の戦い。
早稲田は中道改革支持層の９割超を固め、無党派層の２割半ばにも浸透する勢い。
永田は自民支持層の７割半ばから支持を得る。１８〜３９歳の３割に浸透する。
田宮は支持が広がっていない。
５区
坂井が先行し、山崎が追いかける。
坂井は自民支持層の８割近くを固め、無党派層の１割半ばにも支持を広げる勢い。
山崎は中道改革支持層の９割を固めた。内閣不支持層の６割も支持する。
久坂は維新の支持が半数にとどまる。高宮は共産の７割近くに浸透する。
６区
古川と青柳が競り合う。
古川は自民支持層の７割半ばをまとめ、１８〜３９歳の４割超が支持する。
青柳は中道改革支持層の９割から支持を固め、無党派層の２割近くにも浸透する。６０歳以上から４割近い支持を得る。
７区
鈴木がややリードし、中谷が追う展開。
鈴木は自民支持層の８割を固めた。１８〜３９歳の４割半ばが支持する。
中谷は中道改革支持層の９割をまとめ、７０歳以上の４割超に浸透する。
それぞれ無党派層の１割超も取り込んでいる。
８区
三谷と江田がデッドヒートを繰り広げている。
三谷は自民支持層の８割を固めた。全世代から３割以上の支持を集め、無党派層の２割近くに浸透する。
ベテランの江田は中道改革支持層の９割をまとめる。内閣不支持層の７割が支持。無党派層の２割半ばからも支持を得る。
９区
笠と上原が競り合う展開。笠は中道改革支持層の９割超を固め、無党派層の３割からも支持を得た。７０歳以上の４割半ばにも支持が広がる。
上原は自民支持層の７割をまとめた。１８〜３９歳の４割に浸透する。
赤石は共産支持層への浸透が半数超と、伸び悩んでいる。
１０区
１１選を目指す田中が一歩リードし、金村、山口が追いかける展開。
田中は自民支持層の６割半ばを固める。全世代から２割超の支持を集める。
金村は維新支持層の７割超から支持を得る。
山口は国民民主支持層の７割近くをまとめた。
中野、橋本は支持が広がっていない。
１１区
小泉が優位に戦いを進めている。自民支持層の９割半ばを固め、３０歳代以上の支持は各年代で半数を超える。
前林は知名度不足が課題で伸び悩み、為壮は共産支持層以外への広がりが弱い。
１２区
星野と阿部が予断を許さない戦い。
星野は自民支持層の８割近くを固める。維新支持層の４割近く、無党派層の１割にも浸透する。
阿部は中道改革支持層の８割半ばを固め、無党派層の２割も取り込む。
沼上、菊竹は知名度不足などから支持が広がっていない。
１３区
丸田と太が互いに一歩も引かず、しのぎを削る。
丸田は自民支持層の７割を固めた。全世代から２〜３割の支持を得る。
太は中道改革支持層の９割を固め、無党派層の２割にも浸透する。
石井は参政支持層の６割に浸透するが、支持は広がりを欠いている。
１４区
やや優位の赤間を長友が追走する展開。
赤間は自民支持層の８割を固める。全世代の３割以上を取り込む。
長友は中道改革支持層の８割半ばから支持を得て、無党派層の２割近くにも浸透する。
先沖は参政の半数、中村は共産の６割半ばを固めるが、伸び悩んでいる。
１５区
河野が頭一つ抜け出している。自民支持層の８割半ばを固め、中道改革支持層の２割半ば、無党派層の３割半ばも取り込む。全世代の４割以上から支持を受ける。
小山、三好、佐々木は支持に広がりを欠いている。
１６区
後藤と佐藤が接戦になっている。
後藤は中道改革支持層の９割半ばを固めた。無党派層の３割にも浸透する。７０歳以上の半数からも支持を得る。
佐藤は自民支持層の７割半ばをまとめる。維新、国民民主支持層の３割弱も取り込んでいるが、無党派層への浸透が課題だ。
１７区
牧島と佐々木が一歩も譲らない戦い。
牧島は自民の７割半ばを固めた。１８〜２９歳の４割弱が支持するが、無党派層への浸透は１割にとどまる。
佐々木は中道改革支持層の９割を固め、無党派層の２割を取り込む。若年層の支持拡大が課題だ。
中村は国民民主支持層の６割をまとめる。
１８区
山際と宗野が激しく競り合っている。
山際は自民支持層の６割半ばを固める。若年層から一定の支持がある。
宗野は中道改革支持層の９割をまとめ、無党派層の１割超も取り込む。
西岡は国民民主支持層の７割近くを固める。
八巻は共産の７割、藤田は参政の６割、横田は維新の半数を固める。
１９区
草間が一歩リードし、深作が追い上げる展開。
草間は自民支持層の７割を固める。商工自営業者の４割が支持する。
深作は国民民主支持層の７割半ばをまとめる。１８〜２９歳の３割半ばにも浸透。
両氏はそれぞれ無党派層の１割も取り込む。
室井は参政支持層の６割半ばが支持。
添田は維新支持層への浸透が３割程度にとどまっている。
２０区
大塚と金沢がほぼ横一線の争い。
大塚は中道改革支持層の９割を固めた。６０歳以上の３割半ばも支持し、無党派層にも一定の浸透がみられる。
甘利明・元自民幹事長の後継の金沢は自民支持層の７割近くを固めた。無党派層の取り込みが課題だ。
金子は維新支持層の支持が４割にとどまり、伸び悩んでいる。