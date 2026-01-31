“謎解きマスター”WEST.中間淳太を倒せるか 他メンバー6人、渾身の“謎作り”で勝負
7人組グループ・WEST.が出演する1月31日放送のABCテレビ『リア突 WEST. レボリューション 』（毎週土曜 深0：00※関西ローカル）は「レボリューションな協会紹介協会」特別企画、WEST.7人全員による「謎解き」…ではなく本格的な「謎作り」の模様を2週にわたって届ける。
人気シリーズ、全国各地のさまざまな面白ステキな協会を紹介していく「レボリューションな協会紹介協会」。今回スタジオにお招きしたのは、謎解きのギネス記録を保持するメンバーを筆頭とした「日本謎解き協会設立準備会」の方々。
WEST.には、クイズ番組にも多数出演するほか、謎解きを趣味としてプライベートでもよく挑戦している中間淳太がいるが、「日本謎解き協会設立準備会」の方いわく「謎解きが好きなアイドルはたくさんいるが、謎解きが作れるアイドルはいない！」とのこと。
WEST.は「（作る方＝）それはもう裏方なんですよ！」とアイドルとして抗おうとするも、その熱意に押されて全員が謎を“作る”ことに。まずは謎を“知る”ために、いくつか謎を解いてみることに。「たぬき謎系」「五十音表系」など謎の基礎的な形を教わり、実際に一人ひとりその形で問題を作っていく。
一問目を見たとたんに「何すかコレ！」と叫ぶ濱田崇裕（※濱＝異体字）に、「なんとなく解き方はわかる」と余裕を見せる中間。コツを教わると徐々に理解度が深まり、「おもしろい！やっぱり（作る側より）ずっと解いてたい！」（重岡大毅）と大盛り上がり。中間の解くスピードはもちろん、桐山照史が「解き方はわかるけど答えがわからない」と早々に把握したり、濱田が解答の説明のわかりやすさを絶賛されたりと、さまざまな才能を見せはじめる。
後半では、WEST.の謎解きマスターであり、ここまでもドヤ顔し続けていた中間を相手に、こん身の謎作りに挑む。謎作りに熱中しすぎてカメラを忘れるメンバーがいれば、その間をつなぐべく「私たちのダンスを見てしばらくお待ちください」と踊り出すメンバーも。スタジオ全体がカオスな、まさに謎な空間になっていく。果たしてWEST.は「謎が作れるアイドル」になれるのか。そしてカオスな謎空間と化したスタジオは収拾がつくのか。「中間 VS 6人」の謎勝負の行方とは。
