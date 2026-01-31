ドジャースのブレーク・スネル投手（33）が疲労の影響で、今季開幕に間に合わない可能性が浮上した。31日までに米メディア「カリフォルニア・ポスト」が伝えた。

スネルは昨年のポストシーズン（PS）で6試合に登板し、うち5試合で先発。特にワールドシリーズでは第1戦、第5戦に先発すると、第7戦は救援で登板とフル回転した。

同メディアによると、スネルは水族館でのチャリティーイベントに参加した際、昨秋のPSは「ずっと投げられてうれしかった」としたものの腕が「疲れていた」「消耗していた」と疲労があったことを認めたという。

PSでの激闘を考慮し、スネルと球団はこのオフの投球プログラムをゆっくりと進める方針を決め、開幕に間に合うよう計画してはいるものの「時間をかけて健康を取り戻さないと」と焦らないよう調整を進めているとした。

スネルは昨季、5年総額1億8200万ドル（約273億円）でドジャースに加入も登板2試合目で不調を訴え、左肩の炎症により4月から約3カ月離脱。復帰は8月までずれ込んだ。

「カリフォルニア・ポスト」はスネルのスロー調整について「ドジャースにとって珍しいことではない。投手の投球負荷の管理に関して慎重な姿勢を長年貫いてきた。常に長期的な健康と10月（ポストシーズン）での出場可能性を最優先してきた」と球団もポストシーズンに照準を合わせ、投手の健康状態に細心の注意を払っているとした。

ただ、「スネルに続いて、今季もっとも明白な課題は山本由伸だ」と指摘。スネル以上に昨季はレギュラーシーズン、ポストシーズンでフル回転したことに加え、今春は侍ジャパンとしてWBCにも出場予定で調整を早めていることから、ロバーツ監督が「ここ数年の登板数を考えると、山本は興味深いケーススタディになるだろう」と語ったことも報じた。