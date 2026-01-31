加藤ローサ、“母”と笑顔全開2ショット「かわいい親子！」「お二人とも幸せそう」
俳優・モデルの加藤ローサ（40）が30日、俳優・タレントの榊原郁恵（66）のインスタグラムに登場。自身が主演を務めるテレ東ドラマ24『婚活バトルフィールド37』（毎週金曜 深0：12）で母役を演じる榊原との“親子ショット”が公開された。
【写真】「かわいい親子！」“母”との2ショットを披露した加藤ローサ
本作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞で佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことり氏が描く、同名漫画が原作。加藤演じる「美人だが上から目線」の赤木ユカが、福田麻貴（3時のヒロイン）演じる婚活歴8年で大ベテランの「こじらせ分析官」青島知恵子と共に、理想と現実が激しくぶつかり合う「婚活」という名の戦場に挑む、アラフォー女子のリアルな“戦い”と“人生”を、愛とユーモアたっぷりに描く、命がけの婚活バトルコメディー。
榊原は投稿で、「今夜24時12分から！ テレ東『婚活バトルフィールド37』 加藤ローサさんの母・芳江役で登場します」と報告。「可愛い娘の為に上京してお見合い相手を見つけた ところが‥ 是非〜！ご覧ください」と呼びかけ、台本を手に笑顔を浮かべる加藤との2ショットを披露した。
この投稿には、「かわいい親子！」「郁恵さんきれい」「可愛いお二人ですね〜」「お二人とも幸せそうで良かった」などのコメントが寄せられている。
