7年ぶりのWanna One再集結前に入隊…“センター”カン・ダニエル、坊主頭を公開

ボーイズグループWanna One出身の歌手カン・ダニエルが、来る2月9日の入隊を控え、“丸刈り”姿を公開した。

去る1月30日、SNSには、カン・ダニエルの髪の毛を剃った姿を撮った動画と写真が公開された。

動画のなかのカン・ダニエルは、坊主頭がぎこちないのか、微笑んだが、ヘアスタイルとは関係なく爽やかなビジュアルを見せた。

2月9日、カン・ダニエルは陸軍現役で入隊する予定だ。彼の入隊のニュースで、2026年上半期に予定されているWanna Oneの再集結プロジェクトの行方にも注目が集まった。

（写真＝カン・ダニエルSNS）

これと関連して、カン・ダニエル側は入隊前までに行われるプロジェクトの収録に一部でも参加する方向で議論中だという。

なお、2017年にオーディション番組のMnet『PRODUCE 101 SEASON2』を通じて、Wanna Oneとしてデビューしたカン・ダニエルは、グループ活動終了後、ソロアーティストとして活躍し、人気を博してきた。

◇カン・ダニエル プロフィール

1996年12月10日生まれ。ARAに所属。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2を通じて、プロジェクトグループWanna Oneとしてデビュー。グループ活動当初は絶対的センターとして活躍し、ソロ転向後も1stアルバムの売上が韓国の男性ソロ歌手の歴代記録を更新するなど、変わらぬ人気を証明した。