MARKS&WEBの数量限定ユズ/イヨカン♡和柑橘香るボディケア

マークスアンドウェブから、毎年人気の数量限定シリーズ「ユズ/イヨカン」が2026年も登場します。和柑橘ならではのさわやかさと、ほのかな甘さが重なり合う香りは、毎日のケア時間を心地よく彩ってくれる存在。ボディケアとハンドケアを兼ねた実用性の高さも魅力で、自分用にはもちろん、季節のギフトとしても喜ばれるラインアップです♡

和柑橘の魅力を引き出す香り

「ユズ/イヨカン」シリーズに使われている天然精油は、徳島県名東郡佐那河内村の山神果樹薬草園で丁寧に作られたもの。

独自にカスタマイズした機械で果皮の外側のみを削り取る「丸ごと皮削り®製法」により、柚子のほろ苦さと伊予柑のみずみずしい甘さをそのまま閉じ込めています。

和柑橘ならではのフレッシュで澄んだ香りが、毎日のケアタイムを心地よく演出します。

洗う時間も潤す時間も心地よく

『ハーバルボディソープユズ/イヨカン』は、500mL2,300円(税込)と250mL1,300円(税込)の2サイズ展開。

パーム核油とべニ花油を釜焚き製法で焚き上げた液体石けんに、アミノ酸石けんを配合し、泡立ちの良さとすっきりした洗い上がりを両立しています。

『ハーバルボディ＆ハンドローションユズ/イヨカン』は300mL2,480円(税込)。

シアバターとカルナウバロウを配合し、乾燥しやすい手肌やボディをやさしく包み込み、季節の変わり目にも頼れる保湿ケアを叶えます。

数量限定だからこそ贈りたい

どちらのアイテムも、2026年1月29日(木)より公式ネットストアと全国の直営店で販売開始。※数量限定商品のため、数に限りがございます。なくなり次第販売を終了いたします。

爽やかで使いやすい香りとシンプルなパッケージは、性別や年代を問わず選びやすく、ちょっとした贈り物にも最適です。

香りで整える、季節のボディケア

和柑橘の自然な香りに包まれながら、洗う・潤す時間を心地よく整えてくれるMARKS&WEBの数量限定「ユズ/イヨカン」シリーズ。

日常にそっと寄り添う上質なケアは、自分をいたわるひとときにも、大切な人へのギフトにもぴったりです。気になる方は、早めのチェックがおすすめです♪