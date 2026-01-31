ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢µ×¾ï¤¬6°Ì¤ËÉâ¾å¡¡Âè2R¡¢¾¾»³¤Ï18°Ì
¡¡¡Ú¥é¥Û¥ä¡ÊÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï30Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥é¥Û¥ä¤Î¥È¡¼¥ê¡¼¥Ñ¥¤¥ó¥ºGC¤Î2¥³¡¼¥¹¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢41°Ì¤Ç½Ð¤¿µ×¾ïÎÃ¤¬66¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î135¤Ç6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È¤Ï8ÂÇº¹¡£
¡¡3°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï73¤ÈÊø¤ì¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î18°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£Ê¿ÅÄ·ûÀ»¤ÈÃæÅç·¼ÂÀ¤Ï4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î45°Ì¡£¶âÃ«Âó¼Â¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¡¼¥º¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬17¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ê¡¢4ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¥·¥§¥¤¥Þ¥¹¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¤Ä¤±¤¿¡£