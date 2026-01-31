ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」が30日、北海道・札幌での音楽フェス「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」（大和ハウス プレミストドーム）に出演することを発表した。

出演は4月19日。これまで自社主催公演やワンマンライブを軸に活動してきたが、社外主催の音楽フェスへの参加は今回が初めて。ジャンルやシーンを横断した多彩なアーティストが集結するステージで、実写表現と独自の世界観を武器にオンリーワンなパフォーマンスを届ける。

しゆんは「初めて自分たちを見てくれる方々の記憶にも残るような歌とパフォーマンスを届けられたら」と、タケヤキ翔は「音楽を続けてきて、いつか必ず立ちたいと思ってた場所。この4人で、今の全てをぶつけます」と決意表明をした。

また、ばぁうも「会場に足を運んでくださる皆さんを、全力で楽しませる覚悟で臨みます」と、てるとくんも「僕たちの“かっこいい姿”を全力で届けます！」と誓った。

チケットのオフィシャル抽選先行受付は、2月2日18時から。2.5次元アーティスト所属事務所STPRの枠を越えて、さらなる成長フェーズへと歩みを進める。