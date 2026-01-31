世界の広い地域を指す言葉から専門的な調査の名前まで。一見複雑に見える言葉の中に隠れた「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめきと語彙力を駆使して、全問正解を目指しましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、普段の会話でよく使う指示語と、ニュースや仕事で見聞きする少し長めの言葉などをミックスしました。空欄の前後をよく見て、リズムよく考えてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□こち
□□らがわ
えり□□ょうさ
あじ□□いき

ヒント：日本も含まれる地域を指す言葉が含まれています

答えを見る






正解：あち

正解は「あち」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あち」を入れると、次のようになります。

・あちこち（彼方此方）
・あちらがわ（あちら側）
・えりあちょうさ（エリア調査）
・あじあちいき（アジア地域）

「あちこち」や「あちら側」といった場所を示す言葉の中に、カタカナの「エリア（Area）」や「アジア（Asia）」と、日本語の「調査」や「地域」が組み合わさった言葉が混ざっていました。特に「あじあ＋ちいき」や「えりあ＋ちょうさ」のように、言葉のつなぎ目に「あち」が隠れているのがこの問題の面白い仕掛けです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)