【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 地理や身近な場所を指す言葉
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、普段の会話でよく使う指示語と、ニュースや仕事で見聞きする少し長めの言葉などをミックスしました。空欄の前後をよく見て、リズムよく考えてみてください。
□□こち
□□らがわ
えり□□ょうさ
あじ□□いき
ヒント：日本も含まれる地域を指す言葉が含まれています
答えを見る
▼解説
それぞれの言葉に「あち」を入れると、次のようになります。
・あちこち（彼方此方）
・あちらがわ（あちら側）
・えりあちょうさ（エリア調査）
・あじあちいき（アジア地域）
「あちこち」や「あちら側」といった場所を示す言葉の中に、カタカナの「エリア（Area）」や「アジア（Asia）」と、日本語の「調査」や「地域」が組み合わさった言葉が混ざっていました。特に「あじあ＋ちいき」や「えりあ＋ちょうさ」のように、言葉のつなぎ目に「あち」が隠れているのがこの問題の面白い仕掛けです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
