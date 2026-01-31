「契約更新ができないのか！？」スリムクラブ真栄田、マネージャーからの“悲しいお知らせ”に「俺は天を仰いだ」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは1月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。「かなしいお知らせ」と投稿し、高額なプレゼントを返却したことを明かしました。
【投稿】スリムクラブ真栄の衝撃エピソード
それから1週間後、真栄田さんはマネージャーから「悲しいお知らせ」が届けられました。「なんか悪いことして、契約更新ができないのか！？」と想像したようですが、内容は「スマホが持ち主に届き、なんと、持ち主から真栄田さん宛にSwitch2が送られて来た」にもかかわらず、所属事務所・吉本興業との新たな契約規定として、贈り物やプレゼントは「なんでも1万円以内しかダメ」と加えられているとのこと。結局、定価4万9980円のSwitch2は、スマホの持ち主へ返却に至ったようです。真栄田さんは「俺は天を仰いだ」とのこと。
この投稿にファンからは、「プレゼント1万円以内とかルールあるんだ」と驚く声が上がっています。また「怒られが発生しなかっただけよかったと思うべき」との厳しい意見がある一方で、「涙が止まらない」「腹が捩れるほど面白い」「これ面白くてリプとか見てたら叩いてるやついて大横転」との声も寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「なんでも1万円以内しかダメ」真栄田さんは「かなしいお知らせ」と題し、ある出来事を打ち明けました。先日、京都駅から乗り込んだタクシー内でスマホを拾った真栄田さん。Xに、「このスマホを京都駅まで乗ったタクシーに忘れた人、安心しなさい。今おれが拾って運転手さんに渡したから安心しなさい。そしてお礼にSwitch2を私に送りなさい」と投稿したそうです。
「去年の思い出をもう一度」同日、別投稿で、「去年の思い出をもう一度。 空港で目の前の外国人がSwitch2を出して来たので、一切たじろかず3ds出してやった」とつづった真栄田さん。いつかSwitch2が手に入る日は来るのでしょうか。今後の投稿も楽しみですね。
