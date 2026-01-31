ZIPANG OPERAが、新曲「Kick It Down」を本日1月31日に配信リリース。あわせて、ジャケット写真も公開となった。

本楽曲は、1月30日に初演を迎えた、佐藤流司が脚本／演出を務める舞台『二十五億秒トリップ』のテーマソングとして制作。作詞も佐藤が手掛け、“壁を蹴破り、常識を超えて新しい世界へ飛び込む挑戦”をテーマに、恐れを捨てて突き進む、力強いメッセージを込めた一曲となっている。

サウンド面では、タイトルを象徴するように疾走感あふれるロックと重厚なビートを軸に、和楽器のエッセンスや宇宙的なサウンドを融合。現実と非現実の境界を越え、圧倒的なスピード感と高揚感で駆け抜けるトラックが、楽曲のテーマを鮮烈に描き出している。

また、ジャケット写真は、楽曲のスピード感や壁を蹴破っていく力強さを稲妻の衝撃によって表している。

（文＝リアルサウンド編集部）