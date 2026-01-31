『ふしぎの国のアリス』猫の爪とぎ登場！ ペットハウスとしても使えるティーカップ型デザイン
今年劇場公開75周年を迎えるディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』の物語のワンシーンをあしらった猫の爪とぎが、1月26日（月）から、オンラインショップ「ベルメゾンネット」で販売中だ。
【写真】かわいいｗ 『ふしぎの国のアリス』爪とぎに入っていく猫さん
■猫を愛するディズニーファンのために
今回ベルメゾンで展開する「Disney Fantasy Shop（以下、DFS）」から登場した「ティーカップ型の猫の爪とぎ」は、『ふしぎの国のアリス』に登場するティーパーティーのシーンをあしらった、段ボール製のティーカップ型爪とぎ。
商品の外側だけでなく内側にも映画の主人公アリスやマッドハッター、三月うさぎ、チェシャ猫などの多くの人気キャラクターが描かれている。
商品開発の上でこだわった点は、“小さくなったかのように感じられるサイズ感”だそう。劇中で、体が小さくなったアリスが、大きなものに囲まれて冒険をする世界観を味わえる。
また、狭い場所を好むという猫ならではの習性に合わせ、ティーカップ内の中央に爪とぎ部を作り、中に入るとすっぽりと体が収まるような空間設計に。爪とぎとしてだけでなく、ペットハウスとしても使用できる。
さらに、下部には、猫の肉球の形の穴が空いていて、かわいらしい愛猫の足を覗き見ることが可能。付属のすべり止めシールを床接地面に貼ると、爪とぎ時にもすべらず安定して使用できる。
ちなみに、猫の日（2月22日）に向けて企画された本商品は、ディズニーファン向けに発信している「DFS」の公式XおよびInstagram上でのアンケート結果からデザインを決めたそう。
猫を愛するディズニーファンに「好きな作品の世界観の中で愛猫との日々の暮らしを楽しんでほしい」という思いから、まるで『ふしぎの国のアリス』のティーパーティーに迷い込んだような気分になる爪とぎが開発された。
【写真】かわいいｗ 『ふしぎの国のアリス』爪とぎに入っていく猫さん
■猫を愛するディズニーファンのために
今回ベルメゾンで展開する「Disney Fantasy Shop（以下、DFS）」から登場した「ティーカップ型の猫の爪とぎ」は、『ふしぎの国のアリス』に登場するティーパーティーのシーンをあしらった、段ボール製のティーカップ型爪とぎ。
商品開発の上でこだわった点は、“小さくなったかのように感じられるサイズ感”だそう。劇中で、体が小さくなったアリスが、大きなものに囲まれて冒険をする世界観を味わえる。
また、狭い場所を好むという猫ならではの習性に合わせ、ティーカップ内の中央に爪とぎ部を作り、中に入るとすっぽりと体が収まるような空間設計に。爪とぎとしてだけでなく、ペットハウスとしても使用できる。
さらに、下部には、猫の肉球の形の穴が空いていて、かわいらしい愛猫の足を覗き見ることが可能。付属のすべり止めシールを床接地面に貼ると、爪とぎ時にもすべらず安定して使用できる。
ちなみに、猫の日（2月22日）に向けて企画された本商品は、ディズニーファン向けに発信している「DFS」の公式XおよびInstagram上でのアンケート結果からデザインを決めたそう。
猫を愛するディズニーファンに「好きな作品の世界観の中で愛猫との日々の暮らしを楽しんでほしい」という思いから、まるで『ふしぎの国のアリス』のティーパーティーに迷い込んだような気分になる爪とぎが開発された。