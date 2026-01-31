Âç³¢Æü¤Î·ãÆ®¤«¤é22Ç¯àÆî³¤¤Î¹õÉ¿á¤Èà¹äÎÏ²¦á¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤ËÇ¯¼è¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×
54ºÐ¤È60ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÄÌÌ±Æ¤Ï¡Ä¡©
¡¡àÆî³¤¤Î¹õÉ¿á¤ÎÌ¾¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¸µ³ÊÆ®²È¤Î¥ì¥¤¡¦¥»¥Õ¥©¡¼(54)¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿³ÊÆ®²È¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÅÁ¤¨È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¶¤ÎK-1¤Î·»Äï¤Ë²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢àPRIDE¤ÎÈÖ¿Íá¤äà¹äÎÏ²¦á¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¸µ³ÊÆ®²È¤Î¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥¸(60)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤Î2¿Í¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤è¤ê¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿ÈÂÎ¤Ç¾Ð´é¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥²¡¼¥ê¡¼¤ÏUFC¡¢PRIDE¡¢K-1¤È¤¤¤¦3ÂçÃÄÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÀï¤Ã¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤À¡£¤É¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤ÊKO¤ò»Ä¤·¤Æ¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¿¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¸µµ¤¤Ç·»Äï¡ª¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀïÍ§¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²û¤«¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¥ì¥¤¡¦¥»¥Õ¥©¡¼¡ª¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ó¥È¤È¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¤ÏÅÁÀâ¡ª¡×¡Ö¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥¸¤â¸µµ¤¤½¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤ËÇ¯¼è¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡2¿Í¤Ï2004Ç¯12·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖK-1 PREMIUM 2004 Dynamite!!¡×¤ÇK-1¥ë¡¼¥ë¤ÇÂÐÀï¡£³«»ÏÁá¡¹¥ì¥¤¡¦¥»¥Õ¥©¡¼¤¬·ã¤·¤¤¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤ß¤»¡¢24ÉÃ¤ÇKO¾¡¤Á¤·¤¿¡£