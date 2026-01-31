¡Ö2¿Í¤¬Â·¤¦¤Ê¤ó¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×à¥Ò¥í¥¢¥«á½Ðµ×¡õÇú¹ë¤ÎÀ¼Í¥à¾¡Íø¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊÉ»æ¤ËÀßÄê¤·¤¿¡×
²Æì¤Î³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ëà¾¡Íø¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°á
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Îà¾¡Íø¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°á¤ò¡¢À¼Í¥¤Î»³²¼Âçµ±¤È²¬ËÜ¿®É§¤¬ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æì¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ò¥í¥¢¥«¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢ÎÐÃ«½Ðµ×Ìò¤Î»³²¼¤È¡¢Çú¹ë¾¡¸ÊÌò¤Î²¬ËÜ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°X¤¬Êó¹ð¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤Î³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º¸¼ê¤ò¹ø¤ËÅö¤Æ¡¢±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤ëà¾¡Íø¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°á¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¡¡2¿Í¤Îà¾¡Íø¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°á¥Ý¡¼¥º¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î¾¡Íø¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë‼︎¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊÉ»æ¤ËÀßÄê¤·¤¿¡×¡Ö¥Ç¥¯¤ÈÇú¹ë¤Î2¿Í¤¬Â·¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Ïº£Ç¯¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö10¼þÇ¯¤Î´ë²è¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¡ÖPLUS ULTRA!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£