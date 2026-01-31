¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¡¢½Ð»º¡Ä2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ãæ±ÛÅµ»Òà46ºÐ¤Î»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°Â¿´´¶¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÐ¤Î¼è¤êÊý¡×
¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡23Ç¯Á°¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤¬46ºÐ¤Ë¡Ä¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¡¢¡¢¡©¾Ð¡£½Ð¤Þ¤¹♡¡×¤È¡¢28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)Âè3ÏÃ¤Î¹ðÃÎ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ±ÛÅµ»Ò(º´²ì»Ô½Ð¿È)¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¡¦Æ£´¬È¥(Âç¿¹ÆîÊþ)¤Î¸µÎø¿Í¡¦¾®Ìî»û¤µ¤Ä¤Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿Ãæ±Û¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤Î²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡2003Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤³¤³¤í¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó»þÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ëÃæ±Û¤ÎÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê»Ñ¤Ë¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ ¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°Â¿´´¶¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÐ¤Î¼è¤êÊý¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ãæ±Û¤Ï¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¤ÍèÀïÂâ¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2000Ç¯)¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿±Ê°æÂç¤È14Ç¯¤Ë·ëº§¡£17Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò¡¢18Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£