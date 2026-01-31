床嶋佳子　※2015年撮影 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の床嶋佳子（61）が31日までに自身のインスタグラムを更新。30年前の写真を公開し、反響が寄せられた。

【写真】「いつまでもお綺麗」約30年前＆現在の姿を披露した床嶋佳子

　床嶋は「30年程前にヴェルサイユ宮殿に行った時の写真が出てきました！」とつづり、厚手のコートを羽織って、ヴェルサイユ宮殿の庭園に立った自身の写真をアップした。

　さらに「2枚目の写真は昨年クリスマスの時に行った時の写真です」「噴水の前の位置が少し違いますが母親と娘ですね」とし、同じ場所で撮影した写真を投稿した。

　この投稿に「いや〜…ホントに綺麗…」「いつまでもお綺麗」「素敵に磨きがかかって超素敵に」といったコメントが寄せられた。