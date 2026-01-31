Snow Man向井康二、兄弟旅行へ 浴衣晩酌ショットに反響相次ぐ「浴衣似合う」「尊い」
【モデルプレス＝2026/01/31】Snow Manの向井康二が1月30日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、話題になっている。
【写真】スノメンバー「尊い」兄弟旅行での浴衣ショット
向井は、飛行機の絵文字とともに「Brothers’ Trip」とつづり、複数枚の写真を投稿。浴衣姿の向井が美味しそうにビールを楽しむショットなどに加え、兄と思われる相手にお酌をしているなごやかな写真も公開している。
この投稿にファンからは「兄弟旅尊い」「浴衣姿でビールを飲む姿が眼福」「お酌をする顔めちゃくちゃ優しい」「兄弟仲の良さが伝わる」「浴衣似合う」「兄弟水入らずの時間素敵」「お兄ちゃん愛伝わる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆向井康二、兄弟旅行での晩酌ショット公開
◆向井康二の投稿に反響
