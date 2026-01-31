バター・卵・牛乳不要。今井ようこさんの『チョコバナナクレープ』おうちバレンタインに
少し厚めに焼いたクレープ生地は、もちもち感がたまらない。まったり甘いバナナに、ビターなチョコレートを合わせて、定番のおやつを少し大人っぽく仕上げました。
材料も手順も気負わずに。おうちでゆっくり、手作りおやつを楽しんで。
『チョコバナナクレープ』のレシピ
材料（2人分）
〈粉類〉
薄力粉……60g
てんさい糖……25g
塩……ひとつまみ
豆乳（成分無調整）……180ml
バナナ……1本
板チョコレート（ビター）※……25〜50g
〈仕上げ〉
てんさい糖（パウダータイプ）……適宜
植物油……適宜
※今回は乳成分不使用のものを使っていますが、好みのものでOK。
作り方
（1）粉類と豆乳を合わせる
ボールに薄力粉をふるい入れる。てんさい糖、塩を加え、泡立て器で混ぜて均一にする。中央にくぼみを作り、豆乳を少しずつ注ぎながら、粉をくずすようにして混ぜ合わせる。
※だまができた場合は万能こし器を通してこす。
（2）生地を流し入れる
直径20cmのフライパンに油を薄くひき、ペーパータオルでなじませる。強めの弱火にかけ、温まったらぬれぶきんの上にのせる。生地をもう一度よく混ぜてから1/6量（約40ml）を流し入れる。
（3）生地を焼く
再び強めの弱火にかける。生地のまわりが乾いて焼き目がついてきたら、破れないようそっと裏返してさらに30秒ほど焼き、取り出す。残り5枚分も作り方（2）〜（3）を繰り返して同様に焼く。ただし、油をひくかどうかは、フライパンの様子で適宜調整を。
（4）仕上げる
バナナは幅1cmの輪切りにする。チョコレートは粗く刻んで耐熱のボールに入れ、底を湯（50〜60℃）に当てて混ぜて溶かす。器にクレープを、1枚ずつふわりと4つ折りにして3枚重ねる。バナナの1/2量をのせてチョコレートの1/2量をかけ、仕上げ用のてんさい糖を茶こしを通してふる。残りも同様にする。
今回はビターなチョコレートを使いましたが、好みのチョコレートでOK。おうちおやつらしく、気軽にどうぞ♪