バター・卵・牛乳不要。今井ようこさんの『チョコバナナクレープ』おうちバレンタインに

少し厚めに焼いたクレープ生地は、もちもち感がたまらない。まったり甘いバナナに、ビターなチョコレートを合わせて、定番のおやつを少し大人っぽく仕上げました。

材料も手順も気負わずに。おうちでゆっくり、手作りおやつを楽しんで。

『チョコバナナクレープ』のレシピ

材料（2人分）

〈粉類〉

薄力粉……60g

てんさい糖……25g

塩……ひとつまみ

豆乳（成分無調整）……180ml

バナナ……1本

板チョコレート（ビター）※……25〜50g

〈仕上げ〉

てんさい糖（パウダータイプ）……適宜

植物油……適宜

※今回は乳成分不使用のものを使っていますが、好みのものでOK。

作り方

（1）粉類と豆乳を合わせる

ボールに薄力粉をふるい入れる。てんさい糖、塩を加え、泡立て器で混ぜて均一にする。中央にくぼみを作り、豆乳を少しずつ注ぎながら、粉をくずすようにして混ぜ合わせる。

※だまができた場合は万能こし器を通してこす。

（2）生地を流し入れる

直径20cmのフライパンに油を薄くひき、ペーパータオルでなじませる。強めの弱火にかけ、温まったらぬれぶきんの上にのせる。生地をもう一度よく混ぜてから1/6量（約40ml）を流し入れる。

（3）生地を焼く

再び強めの弱火にかける。生地のまわりが乾いて焼き目がついてきたら、破れないようそっと裏返してさらに30秒ほど焼き、取り出す。残り5枚分も作り方（2）〜（3）を繰り返して同様に焼く。ただし、油をひくかどうかは、フライパンの様子で適宜調整を。

（4）仕上げる

バナナは幅1cmの輪切りにする。チョコレートは粗く刻んで耐熱のボールに入れ、底を湯（50〜60℃）に当てて混ぜて溶かす。器にクレープを、1枚ずつふわりと4つ折りにして3枚重ねる。バナナの1/2量をのせてチョコレートの1/2量をかけ、仕上げ用のてんさい糖を茶こしを通してふる。残りも同様にする。

今回はビターなチョコレートを使いましたが、好みのチョコレートでOK。おうちおやつらしく、気軽にどうぞ♪

（『オレンジページ』2024年12月2日号より）