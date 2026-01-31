エイベックス所属俳優×マネージャープロデュースで短編映画制作 第1弾は濱正悟が主演 荒井啓志、高石あかり、上坂樹里、大原優乃ら続く
エイベックス所属の俳優陣によるプロジェクト「ACTORS STAND（読み：アクターズ スタンド）」vol.2が始動した。今回は、担当マネージャーがプロデュースを務める短編映画企画として展開される。
【画像】【第1弾】＆【第2弾】の主演×監督
「ACTORS STAND」は、“エイベックスの俳優陣が集う場”として、若手俳優を中心に演技経験を積む機会を自社で創出し、俳優とクリエイターをつなぐことを目的に立ち上げられたプロジェクト。2024年4月に実施されたvol.1では、新進気鋭のクリエイター陣をマネジメントするAOI biotopeとタッグを組み、大野大輔が演出・脚本を手掛けた舞台『無垢ども』を上演した。
vol.2の第1弾作品では、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演中の濱正悟が主演を務め、映画『違う惑星の変な恋人』が「第36回東京国際映画祭」アジアの未来部門に正式出品された木村聡志監督がメガホンを取る。
濱は本企画について、「０から作品を生み出すことができるこのような創造的かつ能動的な企画が事務所内で成立し、そしてそこに参加できることに歓喜しております。独特な緩い会話劇の中でどこかおかしく愛おしいキャラクターたちがクセになる木村監督の作品が好きでいつかご一緒したいと思っていたので、個人的に非常にうれしいです」とコメントしている。本作は2026年夏以降、イベント上映を予定している。
そして、第2弾は、フジテレビ系ドラマ『愛のがっこう。』でNo.1ホスト・つばさ役を演じ、GP帯連続ドラマデビューを果たした荒井啓志が主演。監督を務めるのは、初監督作『レンタル家族』で「第23回中之島映画祭」グランプリを受賞し、「ハンブルグ日本映画祭」にもノミネートされた上坂龍之介。
荒井は「上坂監督と共に作品づくりができることを光栄に思うと同時に、マネージャーさんが企画やプロデュースをされるという新しい取り組みに参加できることにも、心強さと期待を感じています。観てくださる方の心に残る作品を届けられるよう全力で取り組みたい」と意気込みを語っている。
さらに今後のラインナップとして、連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインを務める高石あかり（※高＝はしごだか）、次期連続テレビ小説『風、薫る』でＷ主演を務める上坂樹里、Netflix映画『教場 Reunion』に出演中の大原優乃らの主演作も控えている。各作品はそれぞれ担当マネージャーが中心となり、クリエイターとともに企画開発を進行中だ。
個別の上映イベントに加え、将来的には複数の短編映画をまとめた劇場公開も視野に入れており、エイベックスとして継続的な企画展開を目指しているという。
