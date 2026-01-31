公開中の映画「架空の犬と嘘をつく猫」（監督森ガキ侑大）に出演しているモデルの藤中璃子（13）が注目を集めている。演技初挑戦ながら高い評価を得ており「初めての演技は自信がなくて不安だったけど、“良かった”という感想をもらえるとうれしい」と手応えをつかんだ。

大人びた顔つきで、吸い込まれるような大きな瞳が特徴的。母の勧めで2023年に受けた小学生向けファッション誌「ニコ☆プチ」のモデルオーディションでグランプリに輝き、女優の奈緒（30）らが所属する事務所「アービング」に所属した。

映画では弟の死をきっかけに機能不全になった家庭から家出をする姉の幼少期を演じている。撮影時は小学5年ながら、幼少期から高校生までを演じきった。共演した安田顕（52）からも「集中力がすごい」と絶賛を受け、公開直後からSNSでは「存在感がすごい」「初挑戦なのに末恐ろしい」と高く評価されている。

目標とするのは同じ九州出身の橋本環奈（26）。「まだお芝居に自信はないけど、初めての演技をやってみて少しだけ楽しいと思えるようになった。“この役はこの人しか考えられない”と言われるようなハマり役をたくさんできるようになれたら」と意気込んでいる。

◇藤中 璃子（ふじなか・りこ）2012年（平24）4月23日生まれ、大分県出身の13歳。特技は4歳から習い始めたダンスで、得意なジャンルはヒップホップ。身長1メートル59。