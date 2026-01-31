シロカは2026年2月21日、食器洗い乾燥機「SS-M171」を発売すると発表した。本体上部から水を注ぐタンク式と、分岐水栓につなぐ方式の2WAY対応で、水道工事不要で使用できる。1～3人向けのサイズ感で、16点の食器を一度に洗えるとのこと。

75℃の高温と高圧の水流で360度から洗浄する独自技術「うずマックス洗浄」を採用し、カレー鍋や油汚れもすっきり洗い上げるという。75℃で1分以上加熱することで多くの細菌が死滅するとされ、99.9%除菌をうたう。

また、洗浄中の様子を確認できる窓を本体に装備。これにより洗剤の入れ忘れにドアを開けずに気付けるといった利便性があるとしている。本体正面のフレームカラーは「メタリックウォームグレー」で、キッチン空間になじむ配色なのも嬉しいポイント。

本体サイズは幅42cm×奥行43.5cm×高さ43.5cm、重量は約13kg。使用水量は約5L、消費電力は512W/526W。75mmのVESAマウント対応、送風乾燥方式を搭載する。給水カップ、給水ホース、排水ホースが付属する。

製品概要 製品名：食器洗い乾燥機 SS-M171

価格：39,380円（税込）

カラー：メタリックウォームグレー

発売日：2026年2月21日

製品ページ：※リンクが削除されました。

賃貸住宅などで食洗機を諦めていた人にもおすすめ

本製品の2WAY仕様により、水道工事不可の賃貸住宅でタンク式として使い始め、引っ越し後に分岐水栓式に切り替えられるといった点は、住環境の変化に対応できるメリットがあると言える。

さらに、16点の食器を一度に洗える容量は3人家族の1食分に相当し、手洗いと比較して洗い物にかける時間を削減できるだろう。使用水量5Lは、手洗い時の水量と比較して節水効果が期待できるという。水道工事できない環境で食洗機を導入したい人に適した選択肢となる。

