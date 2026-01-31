かしゆか、トレードマークの黒髪ロングをバッサリ！
女性3人組テクノポップユニット「Perfume」のかしゆかが27日までにインスタグラムを更新。トレードマークの黒髪スーパーロングをカットしたことを報告した。
【写真】かしゆか、黒髪ロングヘアカットで激変！
2025年大晦日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか）への出演以降、グループとしての活動を“コールドスリープ中”のPerfume。2026年5月にはドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』の公開も予定されている。
そんな中、かしゆかが「New me」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、トレードマークともいえる黒髪スーパーロングをカットし、肩のラインまで髪が短くなった新しい彼女のヘアスタイルや、カット前の姿も収められている。
装いも新たになった彼女の投稿に、ファンからは「最高じゃん」「かわいすぎる!!」「本当に似合っている…美しいです…」などの声が集まっている。
引用：「Perfume・かしゆか」インスタグラム（＠kashiyuka.prfm_p000003）
