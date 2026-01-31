お笑い芸人、ゆりやんレトリィバァ（35）が、30日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。養成所時代にコンビを組んでいた人気女性芸人を明かした。

大阪NSC（吉本総合芸能学院）35期生のゆりやんは、仲の良い女性芸人について「同期が結構多いんです。ガンバレルーヤちゃんとか紅しょうがさんの熊元プロレスちゃんが同期で」と笑顔。「熊元プロレスちゃんとはNSCの養成所時代に『コンビ組も』って言って、1回組みました」と熊元とコンビを結成していたと告白した。また「稲妻パンティーズというコンビを」とコンビ名も明かしスタジオの笑いを誘った。

番組では笑福亭鶴瓶が元相方の熊元を取材。鶴瓶が熊元の話として「ツッコみようがないねんて。全部おもろいねんて。だからツッコミの言葉が出てけえへんいうぐらいおもろいって」とゆりやん評を語ると、ゆりやんは「そんなことないです」としつつ、「熊元さんとコンビ組もうと。じゃあいつネタ合わせしようかってスケジュール帳2人で開いたら、『え、この日はバイトや』『あっ、その日は学校か』『バイト』『学校』で解散しよかって」と予定が合わずに解散になったと苦笑した。