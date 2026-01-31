高島屋限定アイテムが満載！名高いショコラの匠によるコラボレーションも【日本橋高島屋】バレンタインフェア情報2026
◆高島屋限定アイテムが満載！名高いショコラの匠によるコラボレーションも【日本橋高島屋】バレンタインフェア情報2026
注目度の高いチョコレートやここでしか出会えないスイーツなど、腕利きのバイヤーが集めた逸品が集結するバレンタインフェア。今回は日本橋駅直結の百貨店「日本橋高島屋」で行われる「アムール・デュ・ショコラ」やおすすめの楽しみ方をご紹介。
「スペシャルコラボレーションBOX JAPAN（6個入）」3,564円
催事の特長は？
「高島屋」で開催される、日本最大級のショコラの祭典「アムール・デュ・ショコラ」。2026年の日本橋高島屋本館8階特設会場には、国内外150以上のブランドが集結する。
毎年人気のスペシャルコラボレーションBOXが今年も登場。フランスと日本、各6名のショコラの匠がそれぞれのスペシャリテを詰め込んだボックス。「JAPAN」では、アールグレイとレモンの風味を添えたガナッシュやはちみつと発酵バターが香るショコラなど、個性豊かな味わいが楽しめる。
ショコラの名匠、「ジャック・ジュナン」や「ファブリス・ジロット」、高島屋初登場の「プラン クール」、日本初上陸の「グラーズ ラ・ショコラトリー」など、高島屋限定アイテムが盛りだくさんなのも魅力のひとつ。
さらに、国内外トップクラスのパティシエが目の前で実演提供する特別なイートインもオープン。デザートとドリンクのペアリングが堪能できる「アムール デセール サロン」は高島屋オンラインストアで事前予約が必要。早めのチェックを。
会期
2026/1/22（木）〜2/14（土）日本橋高島屋S.C. 本館8F特設会場 10:30〜19:30 ※最終日は18:00閉場
◆編集部注目！期間限定チョコレート3選
「スペシャルコラボレーションBOX FRANCE」（6個入）3564円
「スペシャルコラボレーションBOX FRANCE」（6個入）3564円
世界に名高いショコラの匠が、アムール・デュ・ショコラのためにコラボレーション。こちらのBOXでは、フランスが誇るショコラの名手6人が夢の共演。
東方美人茶の華やかな香りとナッツのコクが重なり合う、繊細な味わいの「ジャック・ジュナン」。華やかな風味のパッションフルーツとバナナキャラメルに、クリスピーなココナッツプラリネを重ねた「ヴァンサン・ヴァレ」。
ほかにも、「ファブリス・ジロット」、「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」、「ヴァンサン ゲルレ」、「ジュリアン・デシュノ」が参加。
素材の組み合わせ、香り、味わいを追求した珠玉のボンボンショコラに酔いしれて。
ラ・フェーヴ「ブルガリアアソート」（6個入） 4,212円
ラ・フェーヴ「ブルガリアアソート」（6個入） 4,212円
ブルガリアの首都ソフィアの実力派ショコラティエ、パヴェル・パブロフ氏が手がける「ラ・フェーヴ」が高島屋初登場。
ブルガリアを象徴するヨーグルトのショコラや伝統菓子「ハルヴァ」をイメージしたひと粒、ピスタチオとクリスピークレープとホワイトチョコレートを合わせたバクラヴァ風、新感覚の香ばしいポップコーン味など、東欧の味覚を体感できる。
オリジナリティあふれる目にも楽しい「ブルガリアアソート」に出会えるのは高島屋だけ。
トシ・ヨロイヅカ「トリュフ アノザ ヴァニーユ＆ジャンドゥーヤ」（6個入）2,800円
トシ・ヨロイヅカ「トリュフ アノザ ヴァニーユ＆ジャンドゥーヤ」（6個入）2,800円
「スペシャルコラボレーションBOX JAPAN」では、ショコラノワールとショコラ・オ・レを合わせたガナッシュで楽しませてくれる「トシ・ヨロイヅカ」。高島屋限定のこちらのトリュフもチェックしておきたい。
イナゴマメ、えんどう豆、植物油脂などが原料のミルクチョコレート風味のノンカカオ素材「アノザ（R）M」を用いた新感覚のトリュフ。
アノザ（R）Mのまろやかさとミルク感をバニラと共に味わう「ヴァニーユ」。プラリネの香ばしさとコーヒーに似た香りがマッチした「ヘーゼルシャンドゥーヤ」の2種類入り。
それぞれに合うブランデーのほのかな後味も魅力。
